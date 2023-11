‘penden de un hilo’ las vidas de más de un millón de niños en Gaza

El Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) alertó este sábado que las vidas de más de un millón de niños en la Franja de Gaza «penden de un hilo» por «el colapso casi total de los servicios médicos», en medio de los llamados a Israel a proteger a los civiles y evitar los ataques a hospitales en su ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas.

«El colapso casi total y los ataques a los servicios médicos y sanitarios en toda Gaza, en particular en las zonas del norte, amenazan la vida de todos los niños de la Franja», indicó la agencia en un comunicado.

Unicef advirtió que la atención en los hospitales pediátricos Al Rantisi y Al Nasr «prácticamente cesó» y «solo un pequeño generador suministra energía a las unidades de cuidados intensivos y cuidados intensivos neonatales».

«Se informa de intensos ataques y hostilidades cerca del hospital Al Rantisi, donde, según los informes, hay niños en diálisis y en cuidados intensivos», agregó.

«Se está negando el derecho de los niños a la vida y a la salud», declaró Adele Khodr, directora regional de Unicef para Medio Oriente y el Norte de África.

«La protección de los hospitales y la entrega de suministros médicos vitales es una obligación según las leyes de la guerra, y ambas cosas son necesarias ahora», reclamó.

Las vidas de «los niños de Gaza penden de un hilo, sobre todo en el norte», afirmó Khodr y manifestó: «Estos niños no tienen adónde ir y corren un riesgo extremo».

«Pedimos que cesen de inmediato los ataques contra las instalaciones sanitarias y que se suministre urgentemente combustible y material médico a los hospitales de toda Gaza, incluido el norte de la Franja», instó.

It’s been 36 days.

This must stop now.

As humanitarian needs grow, @UNICEF is doing what we can.

But we need an immediate humanitarian ceasefire & sustained, safe and unimpeded access for aid! pic.twitter.com/1TBfsUhB3K

— UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) November 11, 2023