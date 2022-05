Asimismo añadió: «Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado».

El encuentro entre Barcelona y Alavés marcó un antes y un después en la vida y la carrera deportiva de Agüero, quien detalló que en el minuto 37 de la primera etapa -momento en el que sufrió el problema cardíaco- pensó que se «iba para arriba».

«Mi corazón latía extremadamente rápido y esos segundos parecen varios minutos. Y ahí dije ´Estoy por morirme´. La concha de la madre, pensé que me iba para arriba», agregó en declaraciones televisivas en España.

Pese a que al hecho fue una sorpresa para el mundo, el «Kun» aseguró que su cuerpo le fue arrojando indicios desde la pretemporada, pero jamás imaginó que derivaría en su retiro de la actividad profesional porque «los chequeos daban bien».

«Empecé a sentirme mal en la pretemporada, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor. Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aún así me sentía incómodo», sostuvo.

El ex jugador del Manchester City añadió: «Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia».

Posteriormente resaltó que se hizo el control médico y salió todo perfecto, pero a la semana siguiente le «volvió a pasar en el estadio».

Luego de permanecer durante tres días internado y varios estudios, llegó el momento más duro para el jugador surgido en Independiente: «El médico me dijo que podría jugar, pero que me podría pasar de nuevo y podría ser peor».

«Ya está, tengo 33 años, un hijo y una vida por delante», finalizó Agüero sobre la decisión que tuvo que tomar y así abandonar la práctica deportiva.