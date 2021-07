Pepín de nuevo en la mira por persecuciones a Gils Carbó

Tras cuestionamientos de la oposición, el fiscal señaló: “Lo digo ahora porque sentía que tenía algo callado y que si lo decía ahora podía ayudar”. Cuando se le preguntó el motivo por el cual no acudió a la Justicia a formular la denuncia correspondiente tras la amenaza de Rodríguez Simón, De Vedia sostuvo que “la destinataria del mensaje era la Procuradora y si alguien tenía que denunciarlo era ella”.

El fiscal enfatizó que, en la charla con Rodríguez Simón -por vínculo familiar-, “la respuesta fue ‘si me trae la renuncia de la Procuradora esto se acaba acá; si no, entonces meteremos presas a las hijas y a ella’”. Y agregó: “Me quedé sorprendido, no la esperaba”.

Desde el macrismo, Guadalupe Taglaferri y Laura Rodríguez Machado apuntaron a De Vedia como “parcial” y tener “intencionalidad política” al decidir revelar la reunión con el asesor de Macri tres años después de ocurrida. “Veíamos una embestida mediática que nos preocupaba. Yo era un fiscal que veía con buenos ojos el trabajo que se estaba haciendo (Gils Carbó) en la Procuración y sabía que a ella también le generaba tristeza y preocupación”, aseguró el candidato a camarista.

A pesar de los cuestionamientos, el pliego de De Vedia recibió el aval del Frente de Todos, que maneja el formoseño José Mayans, y será aprobado en las próximas semanas por el pleno del Senado, gracias a la mayoría cristinista.

Al inicio de la reunión, Fernández Sagasti expresó que “no se recibió ninguna observación” hacia ninguno de los postulantes propuestos. La segunda jornada de audiencias públicas continuará, desde las 10 de hoy, con otros 18 candidatos propuestos para cubrir diversos cargos que se encuentran vacantes en la justicia de diferentes provincias.

El candidato del Gobierno a procurador general, Daniel Rafecas, sigue en espera. El oficialismo busca sumar voluntades en las elecciones para lograr quórum propio en Diputados y modificar la ley del Ministerio Público. Mientras tanto, el Frente de Todos busca acorralar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de acusaciones desde el Congreso.