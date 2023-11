«Perder la batalla del relato no nos preocupa, luchamos por nuestra existencia»

El mayor Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subraya el derecho de su país a defenderse de la amenaza terrorista de Hamás y advierte de que la intervención militar en Gaza durará «el tiempo que sea necesario» hasta que la infraestructura de las milicias islamistas haya sido destruida.

En conversación telefónica con 20minutos desde Tel Aviv, Kaplan analiza la situación en la Franja de Gaza y la evolución de la ofensiva israelí después de 27 días de guerra.

¿Qué balance de la intervención militar en Gaza hace el ejército israelí cuando está a punto de cumplirse un mes desde el inicio de la ofensiva?Seguimos operando para desmantelar a Hamás y eliminar la seria amenaza que supone para toda la población civil de Israel, así como para devolver a casa a los rehenes secuestrados. En estos momentos hemos alcanzado ya más de 11.000 objetivos militares en la Franja de Gaza y, lamentablemente, hemos perdido a 15 soldados en esta ofensiva, además de las 1.400 personas que murieron el 7 de octubre. Si bien aún estamos al principio de la ofensiva terrestre, en los últimos días hemos alcanzado al architerrorista Ibrahim Biari, que era el comandante del batallón central de Hamás y al que llevábamos buscando desde el año 2004. Todavía estamos al principio, pero seguimos adelante con el objetivo de desmantelar tanto el ala militar como el ala gubernamental de Hamás.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dicho que la intervención terrestre es la segunda fase de la guerra contra Hamás, ¿cuánto puede durar esta etapa?No te puedo decir un tiempo exacto, pero está claro que no serán dos o tres días. Es una operación que puede durar varias semanas, quizás meses. Es algo que no deja de ser flexible porque si Hamás devuelve a los rehenes, deja las armas y levanta la bandera blanca, la guerra se termina mañana mismo; pero si Hamás sigue luchando, esto no acabará. En realidad, todo depende de Hamás. ¿Cuánto va a durar? El tiempo que nos cueste desmantelarlos. ¿Cuántas personas van a resultar muertas y heridas en este camino? Esa es una pregunta para Yahya Sinwar, que es el líder de Hamás, y Mohammed Deif, el jefe de su ala militar.

¿Israel contempla una invasión permanente de la Franja?Estamos preparados para una guerra larga porque no nos queda otra, tenemos que restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de nuestra población. Pero no he escuchado a nadie hablar de una conquista de la Franja de Gaza, esa no es la intención. Lo que pretende Israel es devolver la seguridad a su población y vamos a hacer lo que sea necesario para lograrlo, pero no hay ningún tipo de interés en invadir la Franja por un tiempo largo.

La ONU y las ONG que trabajan en la zona acusan a Israel de bombardear masivamente a la población civil de Gaza e, incluso, de cometer crímenes de guerra, ¿para acabar con Hamás es necesario bombardear a civiles?Israel no realiza bombardeos masivos contra la población civil. Nosotros estamos plenamente comprometidos con el derecho internacional y nos guiamos por él en nuestras operaciones militares. Todos los ataques que hacemos son contra objetivos militares relacionados con la infraestructura terrorista de Hamás. De hecho, realizamos enormes esfuerzos por minimizar el daño a civiles, mientras que Hamás utiliza deliberadamente a los habitantes de la Franja como escudos humanos. Hamás pone en peligro conscientemente a los civiles de Gaza aprovechando la empatía occidental para justificar sus crímenes. Hamás es una organización que prefiere ver a los habitantes de Gaza morir, antes que a los habitantes de Israel vivir.



Pero la ONU habla ya de más de 8.800 muertos en Gaza, entre ellos 3.600 niños, ¿qué dice Israel ante esas cifras?Nosotros lamentamos todas las bajas de civiles, ya sean israelís o gazatís, pero esos datos proceden de las autoridades de la Franja, es decir, de la propia Hamás, y desde su perspectiva, cuantas más bajas civiles haya, es mejor para ellos porque eso hace aumentar la presión internacional sobre Israel. Hay que poner un gran signo de interrogación a las cifras que aporta un grupo terrorista que es capaz de asesinar, incinerar, violar y decapitar a civiles a sangre fría, como vimos el 7 de octubre. Si es capaz de hacer algo así, lo mínimo que puede hacer es mentir.

¿Israel baraja otras cifras de víctimas?Lamentablemente no tengo datos específicos, pero cuando tengamos más precisión, los vamos a dar. Lo que tenemos claro es que desde el principio de la guerra Hamás ha estado mintiendo de forma constante, como cuando acusó a Israel de bombardear el hospital Al Ahli y luego se demostró que habían sido ellos mismos.

Israel sí ha admitido que bombardeó el campo de refugiados de Jabalia, alegando que allí se escondían milicianos de Hamás. Sin embargo, cuesta entender que matar a terroristas justifique la muerte de más de un centenar de civiles como daño colateral.Nosotros atacamos la estructura subterránea donde se escondía Ibrahim Biari, el comandante de Hamás responsable de la masacre del 7 de octubre, junto a decenas de terroristas, porque teníamos información de inteligencia de que estaban allí, como así era. Tomamos todas las medidas posibles para reducir el daño a civiles y atacamos una infraestructura subterránea, pero al quedar destruida colapsaron varios edificios de alrededor. Fue Hamás quien construyó ese túnel debajo de los edificios civiles y quien puso en riesgo a la población. Nosotros no podíamos saber la longitud de ese túnel. El objetivo era 100% militar y llevamos dos semanas pidiendo a la gente que evacúe el norte de la Gaza porque, si no lo hace, pueden pasar este tipo de cosas.



¿No tiene la sensación de que Israel está perdiendo la batalla del relato a nivel internacional?No es algo por lo que estemos preocupados porque estamos luchando contra una amenaza existencial, contra alguien que quiere entrar en nuestras casas y asesinar a nuestras familias, ni más ni menos que eso. El portavoz de Hamás dijo el otro día que había que repetir una y otra vez la matanza del 7 de octubre y que había que destruir a Israel. Cuando luchas contra eso, perder el relato es algo insignificante. Si el mundo comprende que estamos luchando por nuestra existencia, entonces comprenderá por qué estamos actuando de esta manera.

¿Israel baraja establecer un alto el fuego humanitario en algún momento?No es algo que esté contemplado en estos momentos. Lo que pedimos es que los civiles del norte de Gaza se vayan hacia el sur. Llevamos semanas diciéndoles que el norte es zona de combate, que es muy peligrosa y que por favor se muevan hacia el sur. Lo hemos dicho lanzando octavillas desde el aire, por mensajes de radio, redes sociales… Hasta ahora hemos visto que hay unos 800.000 desplazados, a pesar de que Hamás les dijo que tenían que quedarse en el norte para defender a la población islámica. Hamás hace un uso absolutamente cínico de sus civiles. Cuando nuestros soldados ingresan en un lugar para neutralizar a un terrorista, porque tenemos información de inteligencia de que está ahí, las primeras que salen a la calle en ese escenario de combate urbano son madres con sus hijos.

¿Por qué muchos gazatís permanecen todavía en el norte de la Franja?Habría que preguntárselo a ellos. Estamos hablando de moverse 12 o 13 kilómetros al sur del Wadi Gaza, de lo que es el valle de Gaza, porque allí van a estar mucho más seguros y es algo que se puede hacer caminando. No es lo ideal, pero quedándose están poniendo en peligro sus vidas.

¿El sur de Gaza es seguro para la población civil?Es más seguro que el norte. En los últimos días hemos permitido el ingreso de más de 300 camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, con agua, comida y medicinas, en coordinación con EEUU y Egipto. En el sur de Gaza también hay agua potable porque se han abierto dos líneas de distribución. En ningún caso queremos que haya una crisis humanitaria en Gaza e Israel va a seguir permitiendo la llegada de ayuda humanitaria, siempre y cuando esa ayuda llegue a la población civil y no sea para Hamás porque los terroristas que mandan en la Franja desde 2007 no van a tener ningún tipo de impunidad ni en el norte ni en el sur, ni dentro ni fuera de la Franja de aquí hasta el final de sus días.

¿Se está permitiendo la evacuación de heridos que necesitan asistencia médica urgente?Ya han salido ambulancias hacia Egipto, es algo que se está haciendo en colaboración con Egipto y EEUU, y espero que se hagan todos los esfuerzos para que los heridos puedan salir, pero si algún día sale un terrorista por ahí o quieren llevarse a algún rehén nuestro, obviamente no lo vamos a permitir bajo ningún concepto.

Por mucho que dure la intervención militar en Gaza, ¿se puede eliminar por completo la amenaza de Hamás?La idea del yihadismo y la guerra santa no es algo que se pueda erradicar militarmente, pero nuestro objetivo es que Hamás tenga una cantidad de bajas lo suficientemente grande como para que no pueda restablecer su régimen yihadista, su dictadura teocrática en la Franja, y que tampoco pueda seguir operando desde el punto de vista militar. Para eso vamos a hacer todo lo necesario. No puedo entrar en consideraciones operativas concretas, pero en estos momentos está habiendo combates cuerpo a cuerpo en la Franja y tenemos fuerzas operativas desplegadas, con blindados, ingenieros militares e infantería que están expandiendo las operaciones de forma constante. No estamos dispuestos a dejar que nuestros hijos e hijas vivan bajo la sombra del terror.

¿Echa de menos más colaboración de la población palestina para acabar con Hamás?No siempre es fácil rebelarse contra dictaduras, pero no cabe la menor duda de que Hamás tiene un apoyo muy importante entre la población de Gaza. Lo demostraron el 7 de octubre cuando la gente estaba feliz, repartía caramelos en las calles y celebraba en las redes sociales la cantidad de judíos que mataron. Se fundamenta en una educación con un elemento muy marcado de incitación al odio contra los judíos y los israelís. Establecen una dicotomía en la que ellos son los benditos y nosotros los herejes, algo muy similar a lo que hacía Estado Islámico en su califato.

Volviendo a la matanza de Hamás del pasado 7 de octubre, ¿falló la inteligencia israelí?Definitivamente, sí. Fue uno de los fallos más grandes de la inteligencia y la defensa israelís de la historia del Israel moderno. Nos cogieron por sorpresa. La concepción en Israel era que Hamás podía llegar a moderarse y en un momento en el que se estaba estrechando el círculo de la paz en el Medio Oriente, Hamás logró desestabilizar la región con el apoyo de Irán. Tenemos que aprender la lección y ya habrá tiempo para una comisión de investigación independiente e imparcial. No cabe duda de que entre lo que sucedió el 7 de octubre y lo que debería de haber sucedida hay una diferencia muy grande.

Hamás dijo que 50 rehenes habían muerto por los bombardeos israelís, ¿tienen alguna información sobre el estado de los secuestrados?Lo que hace Hamás con los rehenes es terrorismo psicológico porque intenta manipular a sus familiares y difunde informaciones falsas, como que iba a ejecutar a un rehén cada hora. Nosotros tenemos un cuadro de mando y control muy sofisticado, capitaneado por el general de brigada Gal Hirsch, que recibe toda la información de inteligencia posible con respecto a los rehenes y no puedo comentar nada, más allá de que estamos haciendo todo lo posible para liberar a todos y cada uno de los secuestrados. En este caso, la libertad de información es menos importante que su seguridad física, por eso no puedo aportar más información.



La muerte de civiles palestinos está encendiendo los ánimos en el mundo árabe, ¿teme que la guerra en Gaza escale a un conflicto global en la región?Israel tiene el derecho y la obligación de autodefenderse y eso es lo que estamos haciendo. No tenemos ningún interés en que el conflicto escale a una guerra regional, pero no cabe duda de que Irán está intentando activar a sus agentes en la zona, entre ellos los hutíes de Yemen, Hezbolá en el Líbano, las milicias chiítas en Irak y otros grupos terroristas en Siria. Nosotros preferimos que se mantenga el statu quo actual, pero estamos preparados para afrontar cualquier tipo de contingencia, como puede ser tener dos o tres frentes abiertos, o los que sean necesarios. No vamos a tolerar que el islamismo radical prolifere en la región.