Pérez: El canje estuvo muy bien, pero ahora hay que ir al FMI con plan propio

El coordinador de la Fundación Mercado, Carlos Pérez, consideró que el resultado del canje de deuda internacional anunciado por el Gobierno “es una condición necesaria, pero no suficiente” para la recuperación. Aseguró que la proyección de un déficit primario de 4,5% del PBI que tiene el Gobierno para 2021 es “un esfuerzo importante” y que hay que ir a negociar con el FMI con un ”programa propio”. A continuación, el diálogo que el exdirector del BCRA mantuvo con Ámbito.

Carlos Pérez: Yo diría que es un muy buen resultado. Lo que creo es que es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque en realidad estamos hablando de una reestructuración. Todavía no hay un Presupuesto, que tendremos que ver si tiene proyecciones plurianuales. El ministro (Martín Guzmán) ya habló de un déficit primario del 4,5% del PBI para el año que viene, que es un registro aceptable, que es un esfuerzo fiscal importante.

P.: ¿Para que sea condición necesaria y suficiente qué faltaría a su criterio?

C.P.: Falta ver el Presupuesto. Acá se dieron dos cosas por el efecto de la pandemia. Se incrementó el gasto y también hubo una recaudación de impuestos muy debilitada. Habrá que hacer el trabajo de sacar el gasto extraordinario y de recuperar la recaudación en una situación más normalizada. Miremos el nuevo Presupuesto, si tiene proyecciones plurianuales, si el cóctel entre crecimiento y resultado fiscal es el adecuado. Si la reducción del déficit fiscal se va a dar con un crecimiento del 15%, el esfuerzo fiscal no sería tanto. Si se estima que el crecimiento del año que viene va a ser el 5% o 6%, es ponderable. Ya tener un datito de que se va a reducir el déficit primario de manera importante ayuda.

P.: ¿Cómo le hubiera gustado llegar al acuerdo?

C.P.: Siendo un espectador, es decir, mirando desde afuera porque desde adentro es otra cosa, me hubiera gustado tener una resolución más temprana. Porque time is money. Cuanto más pasa el tiempo, más afecta a la economía, más crece la incertidumbre. Se llega a un buen resultado, pero se perdió un poco de tiempo. Si uno deja pasar el tiempo, después la realidad pasa factura, por ejemplo en la inflación.

P.: ¿Cómo ve las negociaciones con el FMI?

C.P.: Creo que cuanto más rápido mejor. Es preferible ir con un programa propio y no terminar adoptando un programa del FMI, que no nos ha ido muy bien. Lo bueno de esto es que sea propio y que sea rápido. Capaz que con esta idea de que sea propio, tal vez tenga que sacrificar algo de tiempo, pero no demasiado. El estrés de caja por el pago al FMI recién aparece en 2022. Si nos acercamos al estrés de caja, es porque dejamos pasar mucho tiempo.

P.: En el corto plazo, ¿puede ayudar a descomprimir al dólar?

C.P.: Esto es más lo que evita que lo que genera. No se cuánto de lo que está pasando con la brecha tiene que ver con el canje de deuda local. Porque lo que ha habido es una caída de casi $10 en el contado con liquidación y en el “dólar Bolsa”, pero también es cierto que el dólar blue no aflojó y esos dólares financieros formales están vinculados con el Bonar24 y el Bonar20, que son los que están en tiempo de guardado porque están en la etapa de canje de deuda local. Creo que la resolución de la deuda externa evita, pero no sé si genera. Evita que la brecha siga su camino ascendente porque disminuye la incertidumbre.

P.: ¿Cómo hay que hacer para que “genere”?

C.P.: Esto me lo dan el Presupuesto, el acuerdo con el FMI, y la calidad con la que salga aprobado el Presupuesto y la calidad y rapidez del acuerdo con el Fondo. Eso va a permitir que la condición para salir de este esté más fortalecida.