perforó su valor más bajo en dos años

La corrida registrada contra uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, FTX.com, provocó este martes el colapso del mercado cripto que arrastró a Bitcoin (BTC) por debajo de los US$ 17.500, su valor más bajo en los últimos dos años.

Las pérdidas de la principal criptomoneda llegaron a superar el 15% en la jornada de este martes, mientras que la volatilidad se apodera del mercado y otras criptos retroceden entre un 15 y un 30% en las últimas horas, como el caso de Ethereum (ETH), que caía 17,72% hasta los US$1,320, según datos del portal Coinmarketcap.

El peor de los casos es el de FTT, el token del exchange FTX, que llegó a perder 90% de su valor luego de que su fundador anunciara la pausa de los retiros y la venta de la empresa a su principal competidor, Binance, en medio de una «crisi de liquidez» que llevó pánico al mercado.

El efecto se vio reflejado también en el valor total de mercado de las criptomonedas, cuya capitalización llegó a caer casi un 15%, al pasar de US$ 974.000 millones a unos US$ 820.000 millones, de acuerdo con datos de Tradingview.

Changpeng «CZ» Zhao, CEO y fundador de Binance, principal exchange de criptomonedas del mundo, anunció que alcanzó un acuerdo con FTX.com, su principal competidor, para comprar la firma luego de que esta última atravesara una corrida cripto de usuarios de la plataforma, cuyos retiros masivos pusieron en crisis a todo el sector.

La carta de intención para la compra se produjo después de que este fin de semana recrudeciera en forma pública una disputa entre Zhao y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que llevó a minar la confianza en la fortaleza financiera de la empresa y provocó un éxodo masivo de usuarios de su plataforma.

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022