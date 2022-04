Periodistas chilenos investigan el caso de un colega desaparecido en Ucrania

El Colegio de Periodistas de Chile inició una investigación con el objeto de encontrar al escritor chileno Gonzalo Lira, cuya desaparición en Ucrania fue denunciada el lunes pasado, informó este miércoles el presidente de la entidad, Danilo Ahumada.

“Iniciamos por nuestra propia cuenta gestiones para conocer el paradero de Lira, pero no hemos encontrado información oficial aún sobre las circunstancias de su desaparición”, afirmó Ahumada, según la agencia de noticias Sputnik.

El dirigente dijo que tomó contacto con la organización Reporteros Sin Fronteras, que respondió que no tenía registro oficial del caso de Lira ni de una supuesta desaparición relacionada con casos de libertad de expresión.

Ahumada aseguró que el Colegio seguirá realizando gestiones pese a que Lira no es periodista -es escritor y cineasta-, ya que estaba realizando funciones de comunicador y divulgador de información a través de redes sociales.

You want to learn the truth about the Zelensky regime? Google these names:

Vlodymyr Struk

Denis Kireev

Mikhail & Aleksander Kononovich

Nestor Shufrych

Yan Taksyur

Dmitri Djangirov

Elena Berezhnaya

If you haven’t heard from me in 12 hours or more, put my name on this list.

GL

— Gonzalo Lira (@realGonzaloLira) March 26, 2022