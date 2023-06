Periodistas del mayor grupo de prensa de EEUU se declaran en huelga

Cientos de periodistas del mayor consorcio de prensa de Estados Unidos, Gannett, se declararon este lunes en huelga en todo el país, acusando a la gerencia de destruir las redacciones locales.

En las huelgas, que durarán uno o dos días, participan empleados de Gannett de unas dos docenas de salas de redacción estadounidenses, informó el sindicato NewsGuild-CWA en un comunicado.

La huelga afectó publicaciones en más de media docena de estados, incluidos los sureños California, Texas, Florida, y los estados del noreste estadounidense Nueva Jersey y Nueva York, agregó el sindicato, que representa a más de 1.000 periodistas del grupo Gannet.

Gannett es dueña de más de 200 diarios en todo el país, incluidos USA Today, The Palm Beach Post y The Arizona Republic.

Fue comprado en noviembre de 2019 por alrededor de 1.200 millones de dólares por el grupo New Media Investment Group, también conocido como GateHouse Media, y se convirtió en la mayor editorial de diarios del país.

El nombre de Gannett prevaleció para la compañía que se formó luego de la fusión, que contó a partir de ese momento con más de 200 publicaciones en 43 de los 50 estados de Estados Unidos.

Sin embargo, desde la compra, las redacciones fueron vaciadas, la cobertura de noticias locales disminuyó y los precios de las acciones de Gannett cayeron casi un 70%, según los datos proporcionados por el sindicato.

El sindicato responsabilizó al director ejecutivo del grupo, Mike Reed, por la «mala gestión» que «desmoralizó a las redacciones e hizo imposible que los reporteros tengan los recursos para producir un periodismo de calidad».

