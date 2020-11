Perón y Evita celebraron su boda tras el confinamiento de 1945

PERÓN Y EVITA

Tal relata la historia, Juan Domingo Perón pasó por el confinamiento allá por octubre de 1945 debido a un golpe de Estado contra el gobierno del que formaba parte, y cuando la Armada se lo llevó a la isla Martín García, a donde llevaban a los líderes depuestos en la convulsa Argentina.

Fue en ese momento que pensó: “En cuanto me den el retiro, me caso y me voy al diablo”. Había tomado su decisión sobre su vida sentimental en medio de decisiones políticas.

También había elegido a su compañera sentimental: Eva Duarte, a la que ya llamaba Evita. Ese nombre la inmortalizaría en el mundo de la política.

Encandilado por esa mujer a la que había conocido un año antes en el Luna Park, con los años Perón diría que “Eva entró en mi vida como el destino”. Para ella, también todo fue mágico. “Aquel fue el día más maravilloso”, decía sobre ese momento importante en sus vidas.

Fiel a cumplir su promesa, Juan Domingo se casó el 22 de octubre a pesar de que en su círculo íntimo no veían con buenos ojos su decisión. Dio el “sí, quiero”, a cinco días de ser liberado, como exigían las movilizaciones sindicalistas.

Pero, hay una promesa que no pudo cumplir: no se retiró de la política, sino que se convirtió en uno de los más influyentes de todos los tiempos. Incluso, su unión con Evita lo fortaleció y ella fue la primera mujer en acompañar a un candidato en campaña, algo novedoso en ese entonces. Ella también dejó su huella y juntos hicieron historia en la política argentina.