peronismo achicó derrota bonaerense y se afianzan intendentes

En la provincia de Buenos Aires, los intendentes del conurbano se afianzan como los principales jefes políticos y territoriales. La mejor performance electoral del FdT en la provincia de Buenos Aires se explica en una remontada centrada en la primera sección donde se acortó la derrota de las primarias y en la ampliación de la ventaja que había logrado el FdT en las primarias en la tercera sección. En municipios como Malvinas Argentinas, Escobar y Merlo, el peronismo ganó por más de 20 puntos de diferencia y aportó más votos al conteo final de la provincia. Sólo en Almirante Brown, donde Mariano Cascallares fue como primer candidato a senador provincial por la tercera, votaron 35 mil personas más que en la PASO de septiembre y el FdT también amplió la ventaja.

La derrota del FdT en la primera sección en la PASO por 130 mil votos de diferencia se redujo anoche a 24 mil votos. Es decir, el peronismo sumó más de cien mil votos desde la primaria a la legislativa. En la tercera sección, principal bastón electoral del peronismo con municipios como Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Brown, el Frente de Todos había ganado en la PASO por casi 250 mil votos. En la legislativa de ayer esa diferencia creció a casi 321 mil votos, un crecimiento de más de 70 mil votos en relación a la primaria. Incluso logró revertir el resultado en Quilmes. En el municipio donde gobierna Mayra Mendoza el Frente de Todos sumó 13 mil votos y se impuso a Juntos.

El resultado ratifica el liderazgo de jefes comunales como Martín Insaurralde y Leonardo Nardini que desembarcaron en el gabinete de Axel Kicillof luego de la derrota en la PASO. En el gabinete nacional el fenómeno se replicó con la llegada de Juan Zabaleta desde Hurlingham al Ministerio de Desarrollo Social. El aumento en el nivel de participación en el electorado bonaerense, que subió del 68,29% en la PASO al 73% de las legislativas de este domingo, no le alcanzó al peronismo para revertir la diferencia. En los comicios del 2017, el nivel de participación había sido de 77,6% y en las presidencial del 2019 fue 80,4%. Sin embargo, el Frente de Todos logró a través de los intendentes activar el “voto movilizado” de la provincia de Buenos Aires que no había participado en las PASO del 12 de septiembre.

En la interna del Frente de Todos, Cristina padece el traspié territorial como jefa política de la provincia de Buenos Aires. En el global de la legislativa, el oficialismo también pierde el quórum en el Senado, principal asiento de la vice y destino del pliego de jueces federales y candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Juan Manzur blindó Tucumán y fue el encargado del relanzamiento de la gestión con la apertura de la pospandemia y la inyección de fondos para asistencia social. La situación de paridad tanto en Diputados como en el Senado obliga al oficialismo y a la oposición a explorar una agenda de acuerdos para evitar la parálisis legislativa por falta de quórum.

“Quiero anunciar que, en la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Ésta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete de ministros y ministras”, anunció Alberto en un mensaje a solas. Más tarde hubo festejos y discursos en el búnker del Centro Cultural C de Chacarita con la presencia de Alberto, Massa, Kicillof, Tolosa Paz y Máximo Kirchner sobre el escenario.

En su mensaje, el Presidente aseguró que “con esta elección termina etapa muy duran de nuestro país. Marcada por dos crisis, la económica heredada del gobierno anterior. Otra, la crisis sanitaria que poco a poco vamos superando. Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno, los argentinos y argentinas necesitamos un horizonte. Tenemos derecho a la esperanza. Saber que cada mes estaremos un poco mejor. Se abre una etapa nueva para nuestro país con recuperación económica, reducción de la inflación y mejor de ingresos en el marco de una dialogo constructivo”, anunció el Presidente en un mensaje a solas. Y además aseguró que “es tiempo de resolver el problema de la deuda contraída por el gobierno anterior con el FMI. Es el escollo más grande para construcción de un país con más equidad y recuperación económica”, agregó.

También ayer Sergio Massa reiteró su convicción de que Alberto Fernández convocará «al diálogo y a los acuerdos a los empresarios, a los trabajadores, al oficialismo y a la oposición». «El gobierno tiene herramientas para buscar un acuerdo con la oposición y seguramente el presidente desde mañana convoque al diálogo y a los acuerdos a los empresarios, a los trabajadores, al oficialismo y a la oposición, obviamente», expresó tras votar en una escuela de Tigre, el distrito del que fuera intendente. «El Congreso debe ser lugar de acuerdo o disensos desde el respeto y espíritu constructivo. Debemos resolver los problemas que agudizó la pandemia», enfatizó ante la prensa el presidente de la Cámara de Diputados respecto a lo que puede ocurrir a partir de este lunes en función de los resultados electorales.