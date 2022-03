“PERONISMO MARCA K”

Hugo Haime es un eficaz encuestador, devenido analista político. Participo en los primeros pasos de Alberto Fernández, presidente. El Cronista Comercial viene de difundir una entrevista.

Su autora, Silvia Mercado-, aclara que “pocos conocen tanto al peronismo” como Haime. También define “su palabra es esperada en los despachos peronistas más influyentes, sin incluir al Kirchnerismo ni a la Cámpora con quien no tiene trato”. Aquí un resumen de la entrevista:

“Hay un 70% de la población que está harta de la grieta y que busca dirigentes que le resuelvan sus problemas. El Frente de Todos (FDT) gana en el 2019 no por los 30 puntos que tenía Cristina Kirchner (que hoy son mucho menos), sino porque va al centro, porque había prometido unir a los argentinos, desarrollar las empresas públicas, generar crecimiento y dar trabajo. En la Argentina es imposible ganar una elección si no tenés los votos de la clase media baja, que está más estructurada, tiene obra social, paga el monotributo y está integrada.”

“Siempre hay un sector que te define la elección. El peronismo tiene un promedio de 35 puntos, a veces saca más, en condiciones excepcionales, como en el 2011, o saca menos, como el año pasado, que obtuvo el 32%.”

“Este peronismo que toma Néstor es un peronismo que no lee a Perón, no tiene que ver con las doctrinas del peronismo; es un relato desde Néstor, la historia que empezó con él. Lo que se pueda destacar de este peronismo kirchnerista es su preocupación por los humildes, pero se trata de un peronista con poco capitalismo, que no entiende cómo funciona el capitalismo, cómo funciona la actividad privada con la historia del país. Es algo que, por ejemplo, a Lula no le pasa: puede ocuparse de los pobres y de la inversión a la vez.”

“Alberto nunca se planteó liderar el Frente de Todos, sino armonizarlo. Por eso nunca quiso armar el “albertismo”. Armó el gabinete tratando de balancear la situación interna, y convencido de que siempre va a tener mejor aceptación que Cristina. Todavía no pudo realizar lo que tenía previsto. Le pasó de todo: primero el Covid y ahora la guerra.”

“Creo que Cristina está en decadencia. Representa un polo que tiene nivel de apoyo pero ya no crece más; más bien, decrece. Por eso hace lo que hace, porque está cayendo. Creó el FDT y el instrumento no le resulta útil para su concepción del país, para la economía. Su electorado aún no fue por otra opción; a lo sumo, no fue a votar, y por eso obtuvo 32%. Pero en el kirchnerismo están convencidos que con acuerdo con el FMI o sin él, el país vuelve al 2001. Frente a eso, está la demanda de hacer un acuerdo con la oposición para resolver la situación de la Argentina.”

“A mí me parece que hay un sector del kirchnerismo que creyó que lo que decía Alberto en la campaña era marketing, que era para engrupir a los sectores medios, por eso se asombran. De todos modos, nunca quiso enfrentar a Cristina.”

“Pero a la hora de gestionar terminó decidiendo cerrar el acuerdo con el Fondo. Me parece que ahora tiene una oportunidad de avanzar, de crear su propio poder. En un punto me parece que piensa que es el mejor del espacio y que su liderazgo va a caer por peso propio.”

“El Gobierno tiene que resolver el problema de la inflación, de la pobreza, porque la angustia no le está permitiendo pensar a la gente ninguna otra cosa. Cristina no tiene chances de colocarse al margen: todos saben que es parte del Gobierno. La posibilidad que tiene el FDT es de mejorar las cosas. En un año pueden llegar un poco mejor.”

Hoy la primera vuelta la gana el peronismo, porque Milei divide los votos de JXC. Actualmente los números son 33, 27, 20, para Alberto, Horacio Rodríguez Larreta y Milei. Falta mucho pero el peronismo tiene posibilidades de ganar la elección. Si el Gobierno tiene algún éxito en la gestión, creo que la población le puede dar otra oportunidad, además porque creo que la gente no va a confiar en JXC después del desastre económico que dejó, ni tampoco en Milei, que en los debates mostrará su inconsistencia. Yo escucho a un Milei anarquista, no liberal. Milei es un showman.

El hijo de la vice no logra definirse por fuera de Néstor y Cristina. No se puede saber si piensa lo mismo que CFK o si tiene ideas propias.”