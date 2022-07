Pérsico desafía a Grabois: «No es momento de discutir Salario Universal y no veo peligro de saqueos»

Luego de los furibundos reclamos de Juan Grabois apenas 24 horas antes, exigiendo al presidente Alberto Fernández que avance con el Salario Básico Universal (SBU), alertando asimismo sobre el riesgo de saqueos por la grave crisis económica, el que salió a replicar esos dichos este jueves fue el propio secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, considerando primero que «por la corrida bancaria no es momento de discutir el Salario Básico Universal» y afirmando también «no veo un escenario de saqueos en Argentina». Ese tema de los posibles saqueos había sido otro de los fantasmas agitados por Grabois en su duro discurso de los movimientos piqueteros más duros, el miércoles en el Puente Pueyrredón.

Convertido en la «Pata piquetera» del gobierno de Alberto Fernández, el subsecretario de Promoción para la Economía Social hizo declaraciones este jueves en Radio con Vos, y expuso diferencias ideológicas importantes con Grabois, pero marcando distancias también con los diputados nacionales del propio Movimiento Evita Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, quienes se expresaron públicamente a favor del SBU. De hecho, Grosso es cofirmante de la iniciativa que tiene como autor al diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande, y estuvo en la presentación del proyecto semanas atrás.

Pérsico remarcó que para él debatir en este momento de corrida cambiaria en torno al SBU «no es una prioridad», priorizando que ante «los ataques de quienes quieren una devaluación lo primero que hay que hacer es apoyar y darle fuerza al Gobierno».

Sobre el SBU, Pérsico indicó que como proyecto le «parece muy bien, pero no es una prioridad, lo primero que tenemos que hacer en medio de esta corrida bancaria, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver la crisis, salir del vendaval en el que estamos en este momento».

«Tenemos a la nueva ministra que todavía no logró tener una semana en el cargo y debe sostener las variables económicas», afirmó Pérsico. Su postura se paró en la vereda opuesta a la de Grabois, quien en su explosivo discurso frente a miles de militantes sociales le advirtió a Alberto Fernández que ya se está agotando el tiempo y que la situación «no da para más» porque está creciendo el hambre en la Argentina.

«Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. ¿Si no, para qué te pusimos ahí?», preguntó esta semana Grabois en su fogoso discurso del Puente Pueyrredón. «Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal, inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros», había exigido el dirigente cercano al Papa Francisco, referente del ala izquierda del kirchnerismo, durante el acto en Puente Pueyrredón.

«¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre!», gritó Grabois en Avellaneda, repitiendo «esto no da para más», y amenazando conque «algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina». Fue entonces cuando advirtió que si no había cambios en el esquema redistributivo del Gobierno «van a producirse saqueos».

Pero Pérsico no estuvo de acuerdo tampoco con esa posición del líder de la CTEP: «Yo no veo un escenario de saqueos en Argentina, porque hay un nivel de ayuda social que no lo genera», señaló el líderl del Movimiento Evita.

«Acá no hay saqueos hace mucho tiempo, y es por ese nivel de ayuda social. No los hubo ni en el Gobierno anterior ni en este, no creo que esté ahí el problema», enfatizó Pérsico, admitiendo que las advertencias que había hecho Grabois «son sus opiniones y las respeto».

«Pero nosotros debemos ayudar a calmar la situación, porque tenemos un problema de inflación, de control de dólares y de poder político», agregó Pérsico.

«La política está desordenada y eso trajo un desorden económico», analizó, señalando que el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa no se plegaron a las marchas de protesta del MTE, el Frente Popular Darío Santillán y la CTA Autónoma, organizaciones que empezaron a coordinar acciones con el Frente de Unidad Piquetera, que lidera el Polo Obrero de Eduardo Belliboni.

Mientas Pérsico y el Movimiento tratan de sostener las banderas «albertistas», la CTEP y la Unidad Piquetera ya anunciaron una nueva movilización, que se prevé multitudinaria, para el próximo miércoles 27 de julio. «Vamos a movilizar fuertemente el 27 a Plaza de Mayo, contra el ajuste y por todos los reclamos. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores», sostuvo Belliboni.

