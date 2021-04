Personal de Alerta Banda sufrió agresiones al defender a una mujer

Personal Municipal del Programa de Seguridad Alerta Banda, fue víctima de agresiones en manos de un sujeto de apellido Carrizo al intentar socorrer a su ex mujer de apellido Palavecino.

Los guardias comunales, respondieron de manera urgente a un audio de WhatsApp realizado al Call Center de Alerta por Palavecino, solicitando auxilio ya que su ex pareja la agredía en su domicilio sobre calle Alberdi.

Según expresaron desde Alerta Banda, “Alrededor de las 21:59, la señora Palavecino se comunica mediante un audio de whatsapp a los teléfonos del call center de Alerta Banda solicitando la presencia del personal del programa Municipal, ya que su ex pareja Carrizo, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol la estaba agrediendo. Cuando el personal llegó al Domicilio de Alberdi , donde reside Palavecino, lograron ver que la señora se encontraba pidiendo auxilio en la via pública en inmediaciones de Magallanes y Alberdi donde la Interceptan”.

En en lugar, la señora manifestó al personal que el señor Carrizo la había amenazado y que le rompía las cosas”.

“En ese momento el agresor se presentó con un arma Blanca (machete y hacha) y se abalanzó en contra de uno de los empleados del programa de seguridad quien intentó defender a la mujer y poniendo como escudo una tabla de extracción que tenían en la caja de la camioneta, sufriendo daños con la rotura de móvil y de dicha tabla”, así redacta el acta municipal.

Al intervenir la policía de las Comisarias 13 y 15 el sujeto se dio a la fuga.

El hecho quedó en manos de la Justicia interviniente.