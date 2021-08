Personal de la Policía Bonaerense denunció abandono de IOMA ante el Ministerio de Seguridad

Este jueves, personal perteneciente a la Policía Bonaerense se presentó en el Ministerio de Seguridad, reclamando sobre el mal funcionamiento de la obra social IOMA, la cual hace varios meses viene presentando problemas para la entrega de medicamentos o cirugías, tal como denunciaron.

En ese sentido, Oscar Alvarenga, ex policía y actual referente del Sindicato de Personal, estuvo en el lugar y expresó que estuvimos con las autoridades ministeriales “reclamando y expresando la problemática que hay con el personal provincial, la desidia con la salud y medicamentos, y sin recibir respuestas”.

Luego, se presentaron en la sede de IOMA, en calle 46 entre 12 y 13 de La Plata, donde uno de los damnificados por la situación, relató su historia personal: “Yo me tendría que haber operado el día de ayer, de un recambio de nervio-estimulador, que es una batería que está inserta en el cuerpo, la cual no funciona hace un año, y por la burocracia de IOMA y el abandono de la Policía Bonaerense, no fue así”.

En este sentido convocaron, tal como confirmaron a Mundo Gremial, a que todos aquellos trabajadores de la administración o gestión pública, denuncien las problemáticas que deben atravesar con IOMA y de esta manera unir fuerzas para el reclamo.