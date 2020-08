Perú: Médicos paran 48hs por la falta de recursos y medios de protección

Este miércoles y jueves miles de médicos agremiados a la Federación Médica Peruana llevan adelante una huelga a lo largo de todo el país exigiendo mayores recursos médicos como así también medios de protección para desarrollar sus tareas. En particular la agremiación señala seis regiones del país (de un total de 25) más afectadas por la pandemia que al día de hoy vive un rebrote.

Godofredo Talavera, presidente de federación de los galenos expresó: “Por incumplimiento del Gobierno nos vemos obligados a realizar la protesta porque el presupuesto en salud no se incrementa, la ley de rectoría no tiene reglamento y no se homologa la escala salarial entre el Minsa y la Federación”, detalló desde el Hospital del Niño de Breña en América Noticias.

Así también aclaró a otros medios que no habían mantenido ningún tipo de diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud pero aclaró que no se iba a descontinuar la atención de los afectados por la pandemia “no vamos a descuidar las atenciones de COVID-19; estarán garantizadas en los hospitales”.

Sobre la falta de recursos Talavera expresó “Nos entregan mascarillas cada semana o cada 15 días. No hay ventiladores, no hay oxígeno en las regiones”, así también expresó que la gremial médica exige mejorar los sueldos de quienes trabajan en el sector público, que oscilan entre 1.500 y 2.000 dólares mensuales, según la entidad.

El gremio protestará ante la sede del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud (INS). Cabe aclarar que hasta el momento los profesionales contagiados alcanzan los 3.575 y los fallecidos son 146 y que Perú es el tercero en América Latina en decesos por la pandemia (28.001).

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, lamentó la convocatoria a un paro de médicos en medio de la emergencia sanitaria. “Me parece que es lamentable que en una situación de pandemia estemos pensando en paralizaciones cuando nuestra población nos necesita”, dijo Mazzetti a la prensa

La entrada Perú: Médicos paran 48hs por la falta de recursos y medios de protección se publicó primero en Mundo Gremial.