Perú: Médicos protestan por mejores condiciones de trabajo y Bono Covid

Médicos y trabajadores sanitarios de Perú llevan adelante una huelga de 48 horas en la ciudad de Lima. Además de la exigencia de una mejora salarial denuncian la falta de insumos y pésimas condiciones de trabajo en uno de los países del subcontinente más golpeado por la pandemia del coronavirus.

“La pandemia ha desnudado la cruda realidad del sistema de salud en el país. El Gobierno no ha sabido estar a la altura de la prevención de la salud pública a nivel nacional”, aseguró a la agencia Efe el secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñones.

Por su parte Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, que vela por los derechos laborales de los galenos expresó a AFP que “No se paga el Bono Covid. No se pagan las horas complementarias, no nos dan equipo de protección, no nos hacen las pruebas rápidas”, y agregó “Es lamentable que el gobierno incumpla con los trabajadores de la salud. Hasta ahora la ministra (de Salud, Pilar Mazzetti) no nos recibe para resolver nuestros reclamos”, manifestó.

En relación al Bono Covid también se expresó Teodoro Jiménez, dirigente del Sindicato del Seguro Social, “Pedimos el Bono Covid a profesionales que están en la primera línea de la pandemia”. En cuanto a régimen de trabajo los profesionales de EsSalud piden seguridad y estabilidad laboral, ya que muchos médicos no gozan de estabilidad y se encuentran bajo regímenes muy diversos que contemplan menores derechos y beneficios sobre aquellos profesionales contratados de manera indefinida. Así también ascensos automáticos de los médicos y prorrogado el contrato se transforme en indefinido.