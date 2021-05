Perú: Pedro Castillo y la CGTP sellan acuerdo de cara al balotaje presidencial

El pasado 17 de mayo en el marco de los festejos por el 92 aniversario de la fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se selló un encuentro estratégico cuando a la sede gremial arribó el ex líder sindical y actual candidato a la presidencia por la fuerza Perú libre, Pedro Castillo.

El encuentro, de alto valor significativo sella un acuerdo entre Castillo y la central sindical de cara al balotaje del próximo 6 de junio, en que Castillo enfrentará a la candidata derechista por Fuerza Popular, Keiko Fujimori quien al igual que su padre el ex presidente Alberto Fujimori sostiene posiciones y prácticas antisindicales.

A medida que nos acercamos a la fecha de la votación Keiko viene achicando la amplia distancia que obtuvo Castillo en las elecciones generales y algunos medios indican que ambos contendientes se encuentran muy cerca con una diferencia mínima en favor de Castillo. Al igual que en todos los balotaje cambian las estrategias de campaña y los candidatos tienden a moderar sus posiciones.

Buena parte del acuerdo alcanzado por la CGTP y Castillo fue reproducido en el programa televisivo Cara y Sello por el dirigente sindical Gustavo Minaya, secretario de defensa de la CGTP. Entrevistado por el periodista Oscar Diaz. Allí Minaya se encargó de alejar fantasmas sobre la posible instalación de un régimen autoritario de izquierda que no respete la propiedad privada en el caso de ganar Castillo como vaticinan varios medios de comunicación.

Minaya expresó que Castillo suscribió un compromiso con los trabajadores para respetar y recuperar los derechos de los trabajadores para de esta forma hacerlos partícipes del crecimiento macroeconómico que experimentó el país y en el que los trabajadores no participaron. Así tambíen Castillo se comprometió a erradicar los regímenes especiales de los contratos laborales de agroindustria, trabajadores del hogar, exportación de productos no tradicionales, sector estatal, régimen CAS, de forma tal de darles derechos plenos a los trabajadores. También expresó que el candidato se comprometió a generar empleo digno por medio de la industrialización del país y que pretende nacionalizar los recursos estatales pero no recurrir a su estatización, dijo que respetará la propiedad privada de todos los peruanos y no hay lugar para la expropiación.

A cambio la central sindical comprometió su apoyo al proyecto de reforma de la constitución impulsado por el candidato. En el medio de la entrevista el dirigente dejó en claro que la CGTP no olvida que el fujimorismo quiso aniquilar a la CGTP y el crimen de Pedro Huilca, líder de la central que murió en 1992 a manos del Grupo Colina, agrupación paramilitar que operó durante el gobierno de Fujimori.

El rechazo que genera Keiko entre los trabajadores y varios sectores sociales es muy alto. Por estas horas se convoca para el próximo sábado a una Gran Marcha Nacional en su contra. Entre los organizadores se cuentan familiares de las víctimas de esterilizaciones forzadas, representantes de los gremios de universidades nacionales y privadas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), promotores de las ollas comunes, comités comunitarios anti-COVID-19, trabajadores del arte y sindicatos menores.