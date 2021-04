Pese a la pandemia, el turismo se prende al Hot Sale

A diferencia de la situación que atravesaba el mundo el año pasado, la vacunación contra el SARS-CoV2 probablemente pueda jugar a favor de la actividad no solo durante el 2021 sino también de cara a los planes turísticos con miras al 2022.

El mercado, a nivel general, no piensa solamente en el aquí y ahora. Menos aún lo hace el turismo ya que es una actividad que principalmente requiere de una planificación a corto y mediano plazo. Es justamente allí donde estarán enfocándose las compañías del sector durante el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que se realizará entre el 10 y el 12 de mayo.

mujer viaje pandemia.jpg

“Aunque el contexto sigue siendo complejo, tenemos buenas expectativas”, consideró Paula Cristi, CEO de Despegar para Argentina y Uruguay, en diálogo con Ámbito, respecto de las perspectivas que genera un evento de tal magnitud. “Será sin duda un buen momento para aprovechar propuestas únicas para viajar en el futuro”, añadió.

Desde Avantrip, el gerente de Retail, Joaquín Pérez Aguirre, también coincidió en la oportunidad que se presenta ya que, según dijo, hay diferencias sustanciales respecto a la situación del 2020 y la actual. “Lo que vemos es un cambio respecto al año pasado, pese a las restricciones. Para empezar, marca un diferencial grande la existencia de vuelos”, explicó.

A diferencia del extenso Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) de 2020, actualmente los traslados en avión, en auto y en micros por el territorio nacional no están restringidos a nivel general sino en forma parcial para determinados grupos. De acuerdo al DNU 235/21 publicado a principios de abril, las suspensiones rigen para “viajes grupales de Egresados y Egresadas, de Jubilados y Jubiladas, de Estudio, para Competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales”.

Si bien las nuevas medidas y las recomendaciones de no viajar por la pandemia generaron cancelaciones y reducción en la frecuencia de vuelos, Pérez Aguirre remarcó que esto “no hizo un gran cambio” básicamente porque el sector “nunca volvió a operar en niveles de prepandemia”.

En igual sentido se expresó Cristi, respecto a los vaivenes de la industria, al señalar que los últimos meses registraron una caída del 69% en los gross bookings respecto al cuatro trimestre de 2019 (cuando aún había surgido la pandemia) pero “en el cuarto trimestre de 2020, cuando se empezó a reflejar la reactivación del sector en relación a la flexibilidad de restricciones, las transacciones se duplicaron y los gross bookings se incrementaron un 143%, en comparación con el trimestre anterior”.

Debido a este contexto, Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, se mostró sorprendido que el turismo siga firme en su puesta al Hot Sale. “Nos llamó la atención que todas siguen participando. Algunas lo hacen con un sponsoreo más económico, pero se sumaron al evento igualmente”, señaló a este medio.

Ofertas, flexibilidad y el mediano plazo

“Estamos preparando ofertas exclusivas, con descuentos importantes y diferenciales, muchas cuotas para pagar y reservas flexibles”, adelantó Cristi y puntualizó que los proveedores con los que trabaja la empresa “están contemplando, en la mayoría de los casos, políticas de flexibilidad” que incluyen “boletos abiertos en el caso de los vuelos y reprogramaciones o vouchers por el valor de la reserva para otros productos no aéreos”.

La flexibilidad tanto para vuelos como para hospedaje será probablemente el agregado que hará la diferencia entre las distintas ofertas. Para Sambucetti, no solo se tratará de precio y financiación sino también de la posibilidad de reprogramar el vuelo sin costo “porque si no no hay valor que lo justifique”.

Pérez Aguirre también coincidió en que debe ser el aspecto a mirar, no solo por los pasajeros sino también por las empresas que emiten los tickets de vuelo. En ese sentido, consideró que lo más probable es que “se lance todo con condiciones de flexibilidad clara para facilitar la compra”.

Al mismo tiempo, el ejecutivo de Avantrip se permitió aventurar que, debido al buen funcionamiento de la compra futura durante el año pasado, las ofertas en esta oportunidad “serán principalmente para todo el 2022”.

Destinos

En cuanto a la oferta de destinos, el director de la CACE se permitió aventurar que probablemente esté volcada “prácticamente toda al turismo nacional porque el internacional tiene bastante incertidumbre”. Cristi coincidió con el pronóstico y señaló que “los destinos locales fueron y seguirán siendo las estrellas de la reactivación de la industria del turismo ya que los viajeros prefieren viajes cortos y cercanos porque aún existe una importante alta dosis de incertidumbre”.

Al igual que años anteriores, Bariloche, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Iguazú y Ushuaia serán probablemente los más buscados. “Se vienen manteniendo con constancia en lo más alto del ranking de los más populares”, explicó la ejecutiva de Despegar.

Turismo Misiones 2.jpeg Las Cataratas del Iguazú, uno de los destinos predilectos de los turistas.

De todas formas la oferta internacional estará presente y posiblemente la demanda diga presente pero en menor medida. Cancún, Miami, New York y Punta Cana están entre los más elegidos de los argentinos aunque en esta edición del Hot Sale “las búsquedas dependerán siempre de la flexibilización de las restricciones que cada país vaya adoptando”.

Si bien Pérez Aguirre coincidió respecto a la lógica importancia de la opción local, puso énfasis respecto a lo que pueda ocurrir respecto a los viajes al exterior: “Creemos que habrá súper ofertas. Las aerolíneas no se van a guardar la posibilidad de vender. Esas ofertas seguramente van a empezar más en el exterior que en los vuelos de cabotaje, porque estos están limitados ya que al haber menos aerolíneas y aviones, habrá menos vuelos”.

Siguiendo esa línea, dijo que “Miami está a la cabeza y el Caribe también se vende” aunque dejó de lado la opción del gigante sudamericano: “Brasil está fuera. Solo se vende como lugar de paso”, es decir, como escala hacia otro destino al que hoy no se puede acceder desde Argentina.

Actualmente, el riesgo que genera el Covid-19 principalmente en personas de edad avanzada supone también un cambio respecto del grupo etario que más se presta a viajar. Pérez Aguirre dio su punto de vista: “Creemos que el primer comprador serán jóvenes que no están en el grupo de riesgo y están dispuestos a viajar. Quizá hasta los que no tienen mucha plata pero aprovechan la oportunidad”.

Esto supone también cambios en las formas de comprar ya que los más jóvenes suelen ser menos propensos a adquirir paquetes que incluyan vuelo y hotel ya que prefieren armar su propio combo por separado, eligiendo individualmente cada opción.

Desde el sector turístico señalaron a Ámbito que la incertidumbre sobre cancelaciones de viajes dio pie a una nueva tendencia que se basa en comprar el pasaje y dejar la reserva del hotel para último momento.

Este nuevo hábito de consumo podría verse reflejado en el nuevo Hot Sale a partir de la aparición de una mayor cantidad de ofertas disociadas de vuelos y hoteles, apuntaron fuentes a este medio. Las grandes beneficiadas serán las aerolíneas y en contraparte los hoteleros verán aún más afectada su situación ya que las reservas de hospedajes se dejarán recién para cuando el viajero tenga la certeza de que podrá volar.