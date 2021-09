Pese a la pandemia, mejoró la situación de más de 400 empresas recuperadas – Télam

La Argentina cuenta con 403 empresas recuperadas a comienzos del siglo, que incluyen ms de 18.000 puestos de trabajo autogestionado,

El director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo “Vasco” Mura, destac que a 20 aos del proceso de salvataje y autogestin de unidades productivas por sus trabajadores y trabajadoras, “el sector est mucho mejor, no hay ninguna empresa recuperada cerrada, no se cay ninguna“.

“Hemos llegado a cada una de las fbricas con la implementacin de los programas que diseamos en la Direccin, todos los puestos de trabajo se mantuvieron, hemos recuperado ms empresas, y hemos mejorado el retiro de los compaeros”, dijo Mura en declaraciones a Tlam.

La Argentina cuenta con 403 empresas recuperadas a comienzos del siglo, que incluyen ms de 18.000 puestos de trabajo autogestionado, segn los datos del Registro Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social (Renacer).

Esas compaas, mayormente de los rubros de alimentos, metalrgicos, gastronoma, construccin y textil, se encuentran en el rea Metropolitana de Buenos Aires (284), pero tambin en la zona Centro (48), el Noreste (34), el Noroeste (21) y la Patagonia (16).

“Hemos llegado a cada una de las fbricas con la implementacin de los programas que diseamos en la Direccin, todos los puestos de trabajo se mantuvieron, hemos recuperado ms empresas, y hemos mejorado el retiro de los compaeros”” Eduardo Murua

Mura admiti que la pandemia de Covid-19 agrav el contexto crtico en que se encontraban las empresas autogestionadas luego de las polticas recesivas del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual algunas de esas compaas “tienen algn problema en el salario, que es muy reducido, pero todas estn trabajando y todas tienen el acompaamiento de nuestra Direccin”, que depende de la Secretara de Economa Social del Ministerio de Desarrollo Social.

“Logramos llegar con subsidios, con mejoras en sus maquinarias y con lo urgente: muchas empresas ya estn obteniendo o ya tienen tarifas diferenciadas en servicios de luz y gas, y trabajamos todos los das en el proceso de transformar esa tarifa”, afirm el funcionario.

En la Direccin informaron que ms de 7.000 trabajadores de empresas recuperadas perciben el programa Potenciar Trabajo (ayuda que equivale a la mitad de un salario mnimo, vital y mvil) y ya fueron entregados $ 750 millones en proyectos de fortalecimiento de esas compaas.

Eduardo Mura. Foto: Raul Ferrari.

Por otra parte, Mura destac el trabajo conjunto “con todas las empresas y con la Secretara de Energa (tanto con el ENRE y como con el Enargas), para ver cmo solucionamos los temas particulares de cada una de las empresas”.

Por lo pronto, agreg, “ninguna sufri un corte a pesar de que tenan una deuda, a la que pusimos bajo un paraguas y hoy la mayora de los compaeros estn pudiendo pagar la totalidad de la tarifa”.

Utilidad pblica

El fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) seal que “durante la pandemia mantuvimos todas las fbricas trabajando, pero todava nos cuesta acompaar el pequeo proceso de crecimiento que hay, porque nos sigue faltando el instrumento de crdito que todava no tenemos dentro del Ministerio, una de las cosas que nos propusimos y an no pudimos lograr”.

Eduardo Mura. Foto: Raul Ferrari.

Desde el MNER y la Direccin se impulsa la sancin de la Ley Nacional de Recuperacin de Unidades Productivas, que apunta a reconocer institucionalmente a las empresas recuperadas por sus trabajadores, declarar este proceso de utilidad pblica y disear herramientas de apoyo.

“Planteamos un proyecto junto a los trabajadores para modernizar la Ley de Quiebras, evitar que se cierren las empresas y que continen en manos de los trabajadores sin ningn costo para la sociedad. Si logramos tener esa ley ser una conquista muy fuerte”, sostuvo Mura.

“Lo que estamos planteando, detall, es la capitalizacin de la deuda que tienen esas empresas quebradas con el Estado, bancos oficiales, AFIP, municipios, junto a los crditos que tienen los trabajadores, y que la empresa quede en manos de los trabajadores”.

El funcionario aclar que, segn el proyecto, presentado hace ms de un ao en el Congreso nacional, pero an no tuvo tratamiento en comisiones, “la propiedad queda en manos del Estado, pero con un comodato a los trabajadores de la cooperativa”.

Eduardo Mura. Foto: Raul Ferrari.

“Estamos incorporando al Registro a empresas provinciales que no tenan un vnculo efectivo con el movimiento, para ver qu necesitan, con mirada en lo urgente y despus en lo necesario, para que se consoliden”, explic el funcionario.

Mura remarc por ltimo el respaldo del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca para acompaar y sostener a empresas recuperadas de alimentos, as como de los organismos de ciencia y tecnologa para asistencia tcnica, capacitacin y transferencia tecnolgica.