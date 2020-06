Pese al aumento de los casos, Arabia Saudíta finaliza el toque de queda y reabre comercios y mezquitas

La monarquía petrolera, que registra 157.612, aunque solo 1.267 decesos, entró en la tercera y última fase de la reducción de las restricciones que comenzó el 28 de mayo.

Desde hoy reabrieron todas las actividades económicas y comerciales y se puede circular libremente entre provincias, mientras que el 75% de los empleados públicos regresarán a sus puestos de trabajo, informó la agencia EFE.

No obstante, los portavoces de los ministerios Salud, Interior y Trabajo saudíes aseguraron que “la vuelta a la vida normal no significa la desaparición del virus” por lo que se hará “una evaluación continua y se aplicarán medidas especiales contra el que no cumpla los protocolos preventivos contra el virus”.

Arabia Saudita registró durante las últimas semanas un aumento significativo de casos, llegando a alcanzar los 4.000 contagios en un día, aunque en los últimos días la cifra se estabilizado en alrededor de los 3.000, igual un elevado número.

Con la fase tres, las autoridades pretenden que todas las regiones vuelvan a “situaciones normales” previas a las del toque de queda.

El plan era de aplicación en todo el país salvo en la ciudad sagrada de La Meca, principal lugar de peregrinación para el islam en el mundo y segunda localidad saudí en número de contagios.

Sin embargo, alrededor de 1.500 mezquitas de La Meca reabrieron hoy tras casi tres meses cerradas entre medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de la mascarilla y pantallas electrónicas para concientiziar a los fieles.

Las otras 90.000 mezquitas del país ya acogían a los fieles desde el pasado 31 de mayo,

Pero todavía las autoridades no se han pronunciado sobre la posible cancelación de la peregrinación anual a La Meca, que cada año atrae a millones de musulmanes, y que ya fue postergada por la pandemia.

Por otra parte, el emirato de Dubái, centro económico de Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció hoy que a partir del próximo 7 de julio aceptará a turistas extranjeros siempre y cuando presenten los resultados de un test para demostrar que no tienen coronavirus.

El Comité Supremo de Gestión de Crisis y Desastres informó en un comunicado que todos los visitantes internacionales que deseen entrar en Dubái deberán cumplir con los requisitos de ingreso en EAU, como la descarga de una aplicación móvil, tener un seguro sanitario válido y presentar los resultados de un test de Covid-19.

El texto detalló que los turistas deben presentar la prueba 96 horas antes de la fecha de salida con dirección a Dubái o, de lo contrario, tendrán que someterse a un test en el mismo aeropuerto de la ciudad. Si dan positivo, deberán permanecer en cuarentena catorce días en sus casas.

Dubái, uno de los principales nodos de conexión entre Asia, África, Medio Oriente y Europa, interrumpió los vuelos a mediados de marzo como consecuencia de la pandemia.

Hasta el momento, Emiratos registra 44.925 casos de coronavirus y 302 fallecimientos.