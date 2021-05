Pese al fuerte rechazo y a numerosas críticas, la Unión Europea apoya los JJOO de Tokio – Télam

Por ahora los juegos siguen en pie.

La Unin Europea (UE) respald este jueves a Japn en su determinacin de celebrar los Juegos Olmpicos de Tokio dentro de dos meses pese a los pedidos de cancelar el evento debido a la pandemia de coronavirus.

De todas formas, el presidente de la Unin de Mdicos de Japn se sum este jueves a muchos otros especialistas y dijo que las autoridades subestiman los riesgos y que celebrar los Juegos Olmpicos podra ayudar a propagar nuevas variantes del virus por el mundo.

“Desde el surgimiento de la Covid-19 no hubo una reunin tan peligrosa de personas en un solo lugar desde tantos lugares diferentes alrededor del mundo”, dijo el titular de esa entidad, Naoto Ueyama, ante el Club de Corresponsales Extranjeros de Japn. “Es muy difcil predecir a qu podra conducir esto”, subray.

Para el mdico, el Comit Olmpico Internacional (COI) y el Gobierno japons subestiman el riesgo de traer al pas a 15.000 atletas olmpicos y paralmpicos, miles de funcionarios, jueces y tcnicos y periodistas de ms de 200 pases y territorios.

Ueyama compar continuamente el virus con una situacin de “guerra convencional” y dijo que hablaba de su propia experiencia como mdico de un hospital que trabaja en las afueras de Tokio. “Creo que la clave aqu es si surgira una nueva cepa mutante del virus como resultado de esto”, dijo sobre los juegos, que estn previstos entre el 23 de julio y el 8 de agosto, inform la cadena de noticias CNN.

Pese a las advertencias, la UE respald este jueves la celebracin de los juegos luego de una cumbre virtual entre la presidenta de su rgano ejecutivo, la Comisin Europea, Ursula von der Leyen, y al primer ministro de Japn, Yoshihide Suga.

“Apoyamos la celebracin de los Juegos Olmpicos y Paralmpicos de Tokio 2020 de manera segura este verano como smbolo de la unidad global para derrotar al coronavirus”, expresaron las dos partes en una nota oficial.

El COI y los organizadores dicen confiar en los consejos de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) para celebrar unos juegos seguros, como los testeos, distancia social y aislamiento de los atletas en la Villa Olmpica junto a la Baha de Tokio.

El COI espera, asimismo, que ms del 80% de las personas que viven en la Villa Olmpica estn vacunadas, pero esto contrasta con una campaa de inmunizacin muy lenta en Japn, donde menos del 5% del pblico ha sido vacunado.

Ueyama, cuyo organismo representa a 130 mdicos, se une a otros expertos mdicos y voces en Japn que vienen expresando su oposicin a la celebracin del evento deportivo.

La semana pasada hubo una protesta en el centro de Tokio pidiendo la cancelacin de los Juegos (AFP).

El mircoles, el peridico Asahi Shimbun, se convirti en el primero de circulacin masiva en Japon en pedir la cancelacin de los Juegos Olmpicos. A principios de esta semana, el New England Journal of Medicine dijo en un comentario: “Creemos que la determinacin del COI de continuar con los Juegos Olmpicos no se basa en la mejor evidencia cientfica”. El mes pasado, el British Medical Journal en un editorial tambin pidi a los organizadores que “reconsideren” la celebracin de los Juegos Olmpicos en medio de una pandemia.

Ueyama dijo que las cepas del virus que se encuentran en Reino Unido, Brasil, India y Sudfrica podran llegar hasta Tokio y subray que las pruebas de PCR y las vacunas no son infalibles.

El coronavirus produjo hasta este jueves 734.374 contagios y 12.731 muertes en Japn, segn el ltimo reporte oficial, muchas de las cuales ocurrieron en los ltimos meses debido a que los nuevas cepas que se propagan rpidamente.

Japn ha gastado oficialmente $ 15.400 millones para organizar los Juegos Olmpicos, aunque las auditoras gubernamentales dicen que el nmero puede ser mucho ms alto.

El COI depende de la venta de derechos de transmisin para el 75% de sus ingresos. Se estima que generar entre 2.000 y 3.000 millones de los derechos de televisin.