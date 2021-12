Pese al interés de Boca, Farías quiere quedarse en Colón

River y Boca lo querían, aunque el elenco de Núñez no lo pretendía con inmediatez por lo que los de la Ribera ya se relamían en busca de un gran jugador con un futuro enorme. «Me pone feliz que River y Boca se fijen en mí», había asegurado el futbolista de Colón días atrás.

Sin embargo las cosas cambiaron y Farías decidió quedarse en el club que lo vio nacer para jugar la próxima Copa Libertadores. Al respecto, Sendoa fue claro y expresó en “ADN Gol”: “El tema está heavy. La gente habla, opina y dice un montón de cosas. Nosotros, con Facundo, queremos quedarnos un año más por la Copa Libertadores. Después, si viene River o Boca, tienen que hablar con Colón. Estamos sorprendidísimos con la repercusión que tiene, cómo la prensa sabe todas estas cosas. De repente nos llueven mensajes de Boca, de River, y también de afuera”.

Acerca de la reunión que el representante de Farías mantuvo con el presidente de Colón José Vignatti, Sendoa explicó que “fue buena la reunión. Vignatti tiene sus formas y, como yo digo, respeto las opiniones del otro, pero a veces no se puede. Quedó chica la cláusula de Facu (10 millones de dólares), pero Julián Álvarez (quien presenta cláusula de 20 millones de dólares) no se vendió y Thiago Almada (clásula por 16 millones de dólares) fue todo una mentira”, subrayó.

“No soy partidario de poner una cláusula más alta. El mundo está mal, entonces cómo vas a subir una cláusula. La idea es quedarse y mejorar el contrato. Mejorar es una cosa y renovar es otra. Son dos cosas diferentes. Cuando me llamaron me dijeron que vaya porque íbamos a mejorar el contrato y, después nos sentamos para la renovación. Ahí dije que eran dos cosas distintas. Si subís la cláusula, va a costar venderlo. Está muy difícil. Acá en Argentina, desde que arrancó la pandemia, no se fue nadie por tanto. A Facu se lo van a llevar, de acá a un año o seis meses, por las condiciones técnicas que tiene él”, finalizó.