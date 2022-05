Petrocini deja la conducción de la FEB tras 16 años y hoy se eligen nuevas autoridades

Mirta Petrocini este miércoles dejará de ser presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) tras 16 años.

«Decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de la FEB», anunció la dirigente días atrás en su cuenta de Twitter.

La dirigente, oriunda de Leandro N. Alem, conduce la FEB desde 2006. Además desde 2013, es titular de Docentes Argentinos Confederados (DAC), una organización que representa a docentes a nivel nacional.

Este miércoles 11 de mayo, la FEB se reunirá en Congreso y allí los delegados definirán al nuevo Consejo Directivo y a la sucesora o el sucesor de Petrocini, en un gremio con presencia en todos los distritos bonaerenses, que nuclea a 132 entidad de base y representa a más de 58.000 afiliados.

La FEB es una de las cinco organizaciones que integra el Frente de Unidad Bonaerense (FUDB) junto a SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP.

Durante años fueron junto a Roberto Baradel los máximos referentes de la docencia bonaerense. Más adelante se sumó al FUDB, el extitular de UDOCBA, Miguel Díaz, fallecido el año pasado.

La dirigente estuve presente ayer en la reunión con el gobernador Axel Kicillof donde se anunció un nuevo aumento para los docentes, que acumularán una suba del 60% en 2022 con monitoreo permanente.

La despedida de Mirta Petrocini

«Quiero hacer pública la decisión que he tomado hace algún tiempo y que ya he comunicado oportunamente por los canales institucionales pertinentes: Decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de la FEB el próximo 11 de mayo.

He defendido siempre la democracia sindical y creo fervientemente en la renovación permanente de las conducciones, fomentando la participación y brindando formación gremial de calidad para que los futuros dirigentes cuenten con las mejores herramientas para afrontar este desafío.

De algo estoy segura: amo y me apasiona ser docente y sindicalista. Llevo y llevaré con orgullo la bandera de la FEB y siempre estaré acompañando. Especialmente a cada docente, que me hizo sentir la fuerza, el compromiso y el calor de la lucha en cada visita, en cada movilización, en cada abrazo, en cada palabra, en cada gesto solidario en estos tiempos complejos que nos ha tocado transitar.

Que el futuro nos siga encontrando fortalecidos y convencidos que el camino es la unidad y la solidaridad. Entendiendo siempre que somos representantes de la voluntad de miles de docentes trabajadores.

No es una despedida: es una hasta siempre, con el compromiso, la dignidad y la lucha que siempre me acompañaron. Mi eterno agradecimiento!».

Petrocini nació el 10 de septiembre de 1954 en Leandro N. Alem en la localidad bonaerense de Vedia. En 1984 se recibió de Profesora Especializada en Educación Primaria, y dos años después obtuvo el título de Profesora Especializada en Educación Especial. En el mismo año comenzó a dictar clases en el Centro Educativo Complementario N° 801, en el cual años más tarde llegaría, a través del concurso, a ser Directora.