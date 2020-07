Petroleros advierten paro por 24 horas ante falta de incrementos salariales

La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) aprobó ayer una medida acción por 24 horas para el próximo lunes 3 de agosto ante la ausencia de propuestas de incrementos salariales del sector empresario.

El secretario general de la entidad, Pedro Milla, adelantó que la medida de acción se llevará adelante si antes del lunes no aparece una oferta formal ante la cartera laboral. En ese caso, “las refinerías quedarán operativas, pero no va a salir un solo camión a la calle. Por ahora es de 24 horas, pero vamos a ir subiéndolo si no tenemos respuesta”, destacó.

“El lunes tuvimos reunión vía Zoom ante el Ministerio de Trabajo y lo único que se logró es extender cinco días más la conciliación, que termina el lunes 3 de agosto próximo, pero no hay una propuesta formal de los empresarios, de la Cámara de la Industria del Petróleo”, detalló Milla en diálogo con Ámbito.

Desde la Federación exigen un incremento del 13,5% para el rubro del petróleo, luego del 13% que firmó el sector del gas a fines de junio pasado. En tanto, desde el gremio entienden que el sector empresario se encuentra en condiciones de otorgar la paritaria 2019 con cláusula de revisión, entendiendo que las refinerías se encuentran trabajando en un potencial cercano al 90%.

“Si de acá al lunes no tenemos una propuesta formal con respecto a lo que estamos pidiendo, se va a llevar a cabo una medida de acción directa. Ya estamos haciendo asambleas con los protocolos correspondientes, como debe ser, y todos los compañeros de refinerías están informados”, advirtió Milla.

