Petroleros: rechazo a un bono de 100 mil pesos y una causa judicial por 700 millones

Vaca Muerta, aunque golpeada por la pandemia, sigue siendo la vedette del sector petrolero: y en estos días, de vigencia de conciliación obligatoria, se estaba por llegar a una resolución paritaria para la rama “Yacimientos” pero todo se trabó. Estaba todo encaminado para replicar el acuerdo alcanzado por Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) para los trabajadores de refinería.

Lo cierto es que según las fuentes consultadas, la CEPH (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) ofreció sobre tablas un bono de $100.000 pesos que fue rechazado de plano por la Federación. Ahora se espera que el martes se reanude la conversación oficial con vistas a sellar este entendimiento: concretar el aumento del 30% como ocurrió con los refineros para cerrar el 2020. En el caso de Yacimientos este aumento será en no remunerativo hasta octubre para luego sí que empiece a formar parte del salario. Y recién para enero de 2021 arrancar con un 35% a abonarse en tres cuotas: 15% en enero, 10 en marzo y otro 10 en mayo. Este acuerdo tendría la venia de la FASiPEGyBio y de los Petroleros Privados, que conduce Guillermo Pereyra.

En conversaciones informales esto estaría convenido con YPF, que es la empresa con más peso junto a Pan American Energy dentro de la CEPH; aunque también forman parte Pluspetrol, Tecpetrol, Capsa, Pampa y Chevron.

De acuerdo a las estadísticas económicas del sector gremial la evolución del barril versus el salario ha quedado desfazado. Hacen este punteo:

En 2015, al término del gobierno de Cristina Kirchner el precio del barril estaba en los 28 dólares y el salario inicial rondaba los 3.500 dólares.

En 2019, al finalizar la era Cambiemos, el barril se ubicaba en torno a los 55 dólares el barril mientras que el sueldo inicial se ubicaba en los 1.200 dólares.

Hoy el panorama es aún más flaco: a la par de que el barril oscila entre los 60 y 70 dólares, el salario araña los 700 dólares.

Una causa judicial que avanza en la Justicia

Por otro lado, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal aceptó al denunciante Marcelo Nevil Turchetti como querellante; lo que le permitirá acceder a la causa que inició en 2015 contra quien fuera el titular de la FASiPEGyBIO, el fallecido Alberto Roberti. Pero también figuran en esa causa otros miembros del Consejo Directivo: hablamos de David Castro (ex secretario general de la región Cuyo) y Gabriel Matarazzo; paradójicamente actual secretario de Hacienda de la FASiPEGyBIO. En esa causa se investiga una malversación de fondos por entre 500 y 700 millones de pesos que a valores de 2015 serían unos 250 millones de dólares.

Todos ellos, incluido el denunciante Turchetti, formaban parte del Consejo Directivo, ya sea del sindicato o de la obra social. La defensa de Roberti no aceptaba que Turchetti fuera querellante porque según actas de ese órgano el propio denunciante manifestaba en actas “mi voluntad de continuar ocupando un cargo directivo en la Organización, como así también en forma personal doy mi expresa aprobación y conformidad absoluta con el funcionamiento, gestión y representación de la dirección de ambas entidades, hasta la fecha en la totalidad de las Áreas que la componen sin tener objeción alguna que realizar”. De este modo, para la defensa de Roberti, la falta de legitimación del querellante surgía de su propia conducta y demostraba que Turchetti no era damnificado ni ofendido y que, de avanzar la investigación, el nombrado debería ser incluido en la pesquisa como parte integrante del órgano administrador”.

Sin embargo, Casación validó el argumento de Turchetti de que “el fraude no constaba en la contabilidad formal ni en las actas, sino que surgía de lo que se ocultaba y omitía en ellas (…) en las reuniones mensuales no se realizaba una rendición de cuentas del manejo de los fondos, sino que únicamente aparecían reseñas de la contabilidad formal, y que hasta transcurrido un importante lapso no tuvo motivos para sospechar de la actuación de estas personas que, además, gozaban de su confianza”. También entendió el rol de sentirse estafado como afiliado a la Federación.