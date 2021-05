Pfizer salió a desmentir a Bullrich tras acusar al Gobierno de un pedido de coimas

Ante estas declaraciones, el laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió de manera “categórica” que Ginés González García, o cualquier otro funcionario del Gobierno le haya pedido coimas como condición insoslayable para adquirir de vacunas contra el Covid-19.

Desde el laboratorio rechazaron las acusaciones de Bullrich. Negaron que desde el Gobierno les hayan exigido colocar a Sigman como supuesto intermediario o socio local, como así también rechazaron que se hubieran registrado otros requerimientos. “Es falso”, indicaron, según publica el Diario La Nación.

Desde las oficinas locales, Pfizer elaboró un comunicado oficial para salir al cruce de los dichos de Bullrich, quien también involucró al presidente, Alberto Fernández, en el supuesto requerimiento delictivo.

Según reconstruyó el matutino porteño, ante las declaraciones de Bullrich, que Pfizer consideró de “gravedad institucional”, la cúpula local del laboratorio preparó un comunicado que se remitió a Nueva York para su revisión y aprobación final por las máximas autoridades del gigante multinacional.

La empresa está sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada “ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero” que la obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido.

“Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”, acusó anoche Bullrich.

Y agregó: “Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero”, sostuvo la exdiputada y pidió que sea investigado por los fiscales.