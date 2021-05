Pfizer salió a desmentir a Patricia Bullrich tras acusar al Gobierno de un pedido de coimas

Ante estas declaraciones, el laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió de manera “categórica” que Ginés González García, o cualquier otro funcionario del Gobierno le haya pedido coimas como condición insoslayable para adquirir de vacunas contra el Covid-19.

“Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna de Covid-19”, cita el comunicado de la empresa farmacéutica.

Desde las oficinas locales, Pfizer elaboró un comunicado oficial para salir al cruce de los dichos de Bullrich, quien también involucró al presidente, Alberto Fernández, en el supuesto requerimiento delictivo.

“Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”, acusó anoche Bullrich. Y agregó: “Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero”, sostuvo la exdiputada y pidió que sea investigado por los fiscales.

La respuesta de Patricia Bullrich a Pfizer

La titular del PRO, Patricia Bullrich, salió a ratificar su denuncia contra el exministro de Salud, Ginés González García, pese a que el laboratorio Pfizer desmintió que haya habido pedidos de coimas para concretar la llegada de vacunas contra el Covid-19 a la Argentina.

“El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”, lanzó la exministra de Seguridad de Macri en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1396946716046340100 Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

Qué dijo Ginés González García sobre la denuncia de Patricia Bullrich

El exministro de Salud, Ginés González García, adelantó que presentará una denuncia contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien lo acusó de pedir coimas en la negociación con el laboratorio Pfizer por vacunas contra el Covid-19. “Una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar”, dijo en declaraciones a Radio 10.

“Si me preguntan cómo estoy, estoy mal. Si me preguntan qué voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia”, lanzó González García en declaraciones a “Vuelta de rosca” por Radio 10 y amplió: “Denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar”.

https://twitter.com/Radio10/status/1396940413987139596

Alberto Fernández cruzó a Patricia Bullrich

Alberto Fernández anunció este lunes que denunciará a Patricia Bullrich por “injurias” luego de que la presidenta del PRO deslizara que el Gobierno “pidió coimas” a Pfizer para adquirir sus vacunas, hecho que fue desmentido por el propio laboratorio estadounidense. “La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”, consideró.

A través de un hilo de Twitter, el presidente dio a conocer que accionará legalmente contra Bullrich, tal como ya había dicho el exministro de Salud Ginés González García en el transcurso del día.

Alberto Fernández

Alberto Fernández: “Es una difamación imperdonable”

El Presidente calificó “una difamación imperdonable” la denuncia de Patricia Bullrich quien aseguró que el Gobierno pidió coimas a Pfizer en las negociaciones por las vacunas contra el Covid-19. “Lo que dice es falso. Nunca nadie pidió sobornos ni nada parecido”, lanzó el mandatario en declaraciones a Radio 10.

“Que me critiquen es parte de la democracia. Que me difamen, no”, dijo el mandatario por radio al tiempo que consideró que “esta lógica política no se aguanta más, no se puede soportar más”.

https://twitter.com/Radio10/status/1396970339058470912

Axel Kicillof: “Lo que dijo Bullrich fue un papelón y una vergüenza”

Axel Kicillof calificó como un “papelón” y una “vergüenza” la denuncia que Patricia Bullrich hizo sobre supuestos pedidos del coimas del Gobierno a Pfizer para adquirir vacunas, hecho que fue desmentido por el propio laboratorio estadounidense.

“Estuvieron el año pasado haciendo marchas contra los cuidados, atacando la vacuna Sputnik V y a Sinopharm. Ahora, de nuevo están con estos temas. Es permanente. Son extremos: la denuncia por envenenamiento y por esto que acaba de intentar la presidenta del PRO. Se nota mucho“, analizó este lunes Kicillof en diálogo con C5N.

Kicillof.jpeg

Gregorio Dalbon será el abogado de Alberto en la denuncia contra Bullrich

El abogado encargado de llevar adelante la denuncia contra la líder opositora será Gregorio Dalbon, quién también es el letrado de la vicepresidenta Cristina de Kirchner.

El propio Dalbon lo confirmó en redes sociales: “Voy a tener el honor de representar al Presidente de la Nación @alferdez en relación a la difamación producida por @PatoBullrich, la que deberá pagar el daño y pedir disculpas a todos y todas las y los Argentinos”.