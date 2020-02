Pichetto anunció que Juntos por el Cambio se reunirá el miércoles – Télam

Miguel Pichetto, ex senador y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, anunció hoy que esa coalición opositora se reunirá el miércoles para “fijar posiciones claras” en varios temas y consideró que el ex presidente Mauricio Macri “tiene un liderazgo elaborado en la sociedad”, que no se puede negar, como tampoco “se puede negar el liderazgo de Cristina Kirchner en el Frente de Todos y en el Gobierno”.

En diálogo con Radio 10, Pichetto informó que este miércoles se reunirá la “representación de los tres partidos” en referencia a PRO, radicalismo y Coalición Cívica, todos socios en Juntos por el Cambio (JxC).

Dijo que allí van a “fijar posiciones que sean claras en la sociedad y expresen la voluntad de los argentinos” que los votaron, pero supeditó la presencia de Macri a que vuelva a tiempo de un viaje que hará a Guatemala.

También explicó que estuvo “como invitado” en la reunión de la mesa chica del PRO con el ex mandatario la semana pasada, y confió que “se habló de la necesidad de no dividirse” y de “no producir fisuras que debiliten la defensa” de sus “ideas en la sociedad argentina”.

Entre los desafíos de esa alianza, puso en primer lugar “salir del modo Gobierno, en el que el Presidente siempre tiene un poder superior” y mejorar “las decisiones democráticas de la coalición”.

El ex senador del peronismo dijo que Macri “está consciente de esto”, pero por otro lado sostuvo que “tiene un liderazgo elaborado en la sociedad, que no se puede negar, como no se puede negar el liderazgo de Cristina en el Frente de Todos y en el Gobierno”.

Para Pichetto, se trata de “asumir lo que se tiene y tratar de potenciarlo”, aunque aclaró que ese liderazgo de Macri “no tiene nada que ver con las candidaturas presidenciales de 2023” porque “falta una eternidad” para eso.