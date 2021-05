Pichetto: Macri “aún no está para jubilarse y es clave para el espacio opositor” – Télam

Pichetto hizo estas declaraciones al disertar de forma remota ante la Bolsa de Comercio de Crdoba.

El exsenador Miguel Pichetto afirm este lunes que el expresidente Mauricio Macri “an no est para jubilarse” y tiene un “rol clave para conformar y consolidar el espacio opositor”, y consider que en la Argentina no hay una tercera va electoral, sino que prevalece la polarizacin entre la centroizquierda y la centroderecha.

Al disertar de forma remota ante la Bolsa de Comercio de Crdoba, Pichetto dijo que “Macri est vigente en la poltica argentina. An no est para jubilarse”.

Y resalt que el exmandatario nacional “tiene un rol clave” en cuanto al armado poltico electoral de Juntos por el Cambio, al remarcar que tiene una “visin amplia”.

Al referirse a la posibilidad del armado poltico de una tercera va para las prximas elecciones, Pichetto -actual miembro de la Auditora General de la Nacin- asever que hoy “representa el 5% de la poblacin”, por lo tanto la consider “muerta” como alternativa.

En ese sentido afirm que “Argentina est fuertemente polarizada” entre las coaliciones de centroizquierda y de centroderecha.

Asimismo, sostuvo que en el pas se debe generar un “debate poltico cultural, econmico y social para definir el rumbo y el destino”, y dejar de lado las “discusiones obsoletas que entorpecen el proceso de crecimiento y de desarrollo de la actividad privada y productiva del pas”.

Al respecto, dijo que para sacar adelante a la Argentina hace falta trabajar en consensos y acuerdos sobre los ejes de lo fiscal, del trabajo, de las exportaciones y de la “modernizacin” de las leyes laborales.