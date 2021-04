Pichetto, muy duro contra Fernando Iglesias: “Trabaja para restar y es funcional al oficialismo”

Fernando Iglesias y Miguel Ángel Pichetto. Fotos: NA.

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación, reaccionó y le lanzó su respuesta al diputado nacional Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, una vez que Iglesias haya criticado el espacio político que se dio a conocercomo “peronismo republicano”. El exsenador por Río Negro habló de una “fatal arrogancia” de Iglesias, y aseguró tajantemente que “trabaja para restar” y señaló que esa actitud es “funcional al oficialismo” del Frente de Todos.

El debate y el problema entre ambos se activó el martes 13 de abril, cuando fue publicada en La Nación una nota de opinión de Fernando Iglesias titulada “Los deseos imaginarios del peronismo republicano”. En el artículo, Iglesias cargó furamente contra Miguel Pichetto y aportó una mirada retrospectiva sobre la fallida campaña electoral de Juntos por el Cambio en las generales de 2019.

Iglesias calificó al “peronismo republicano” de ser un “oxímoron” y explicó por qué no estaría de acuerdo con que se sumen a Juntos por el Cambio. “En cuanto a la idea de sumar al peronismo para cambiar el país: hemos comprobado en 2017 lo poco que duró”, analizó. Y agregó: “Las alianzas que sirven para llegar al gobierno no siempre sirven para gobernar”.

Noticias relacionadas

El diputado Fernando Iglesias ha escrito un editorial llamado: “Los deseos imaginarios del Peronismo Republicano” aludiendo a la agrupación política que tengo el honor de conformar y en la que desarrolla algunas ideas que considero equivocadas. Así mismo, Iglesias cuestionó que la Argentina no es como “lo fantasean” desde el peronismo republicano, sino “como lo construyeron ocho décadas de peronismo real”. “Quieren hacerlo pasar por una familia funcional que se sienta a la mesa a la hora de la cena, pero todos saben que el pater familias escondió un hacha debajo del repasador”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.

También opìnó: “Los peronistas son bienvenidos, pero esto no es el Pejota. Libres ellos de seguir cantando la marchita. Libres nosotros de recordarles que un país productivo no se construye combatiendo al capital”.

Tras sus dichos, Pichetto no lo dudó y salió al cruce desmintiendo una ruptura en JxC: “El peronismo republicano no esconde un hacha, diputado”, aseguró Pichetto, quien además sostuvo que “no hemos hecho ni una sola acción en contra de las instituciones. Creemos en el sistema republicano y a él, tan solo, nos debemos”. En un hilo de tuits desde su cuenta oficial, calificó a Iglesias de tener una “fatal arrogancia” por atribuirse la facultad en el armado opositor de “señalar quién sí y quién no puede estar en una formación política”.

También analizó al artículo como “maniqueas expresiones de cálculo electoralista” y destacó sus propios aportes al espacio que lideró Mauricio Macri. “Hay que tener el coraje de revisar los errores y volver a intentarlo. Las fuerzas republicanas podemos ganar en 2021 y 2023 proponiendo otro modelo, no haciendo separatismos tacticistas y excluyendo a quienes caminaron con nosotros en los peores momentos”, escribió el exsenador.

Pichetto calificó al análisis de Iglesias como “falaz”, pidió “dejar de sacudir antinomias poco útiles y que no reflejan la realidad” y también exigió abandonar la búsqueda de “chivos expiatorios” por el resultado adverso de 2019.

“La grieta es con quienes no respetan el Estado de Derecho, mancillan las instituciones y quieren seguir con la economía de la dádiva y el mito del Estado Presente que sólo sirvió para generar pobres. El proyecto del Peronismo Republicano no es ese”, enfatizó.

Pichetto dijo al finalizar: “El diputado Iglesias no trabaja para sumar sino para restar. Y en política el que resta es funcional a los intereses de este oficialismo”.