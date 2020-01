PICHETTO POR SI MISMO. | 7miradas

Miguel Ángel Pichetto sigue tan campante, después de su cambiazo a las filas de Cambiemos. Es un hombre apasionado. Señala que Alberto Fernández, es “clasista” y que perjudica con impuestos a quienes no lo votaron. No solo eso: acusa al gobierno de hacer “pobrismo” en paralelo con el Episcopado, “que tiene una visión política”.

Conoce bien las entretelas del peronismo. No en vano fue parido por el movimiento, del cual llegó a ser notable senador. El apunta a su ex compañera la vicepresidenta Cristina que aplica su “gravitación” a no “calificar de dictadura” al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Está convencido que Macri será líder de la oposición. Y acota: otros dirigentes de Juntos por el Cambio tienen ambiciones presidenciales. Les reclama “generosidad”. Advierte que esas aspiraciones implica “autoinfligirse un daño”. Cree que Juntos por el Cambio debe ser de centroderecha. “Para izquierda ya están el Gobierno y Cristina”.

Sobre la presidencia de Fernández considera que las medidas que ha tomado el Gobierno “no permiten visualizar un plan de mediano y largo plazo. Sí hay una preocupante construcción de algunas ideas con una cosmovisión clasista, una decisión de gravar fuertemente a los sectores medios, con una sobrecarga impositiva que impacta sobre un electorado que no ha votado al Frente de Todos.”

“Fomentaron de una manera fenomenal el concepto de pobreza y lo llevaron al del hambre, una exageración para mí por parte del Episcopado. El índice de pobreza de la Universidad Católica muestra los intereses políticos que mueven a algunas entidades. La pobreza argentina es estructural, está entre 30 y 35%, a veces sube o baja.

Puede haber habido, a partir de 2018 variables económicas que empeoraron, pero hubo épocas peores, en 2001 llegó al 40. El hambre famélica en la Argentina es una exageración. Decían que Macri gobernaba para los ricos, y algunos ministros y encargados de la comunicación no dieron ese debate. Se subestimó el rol de los medios tradicionales y ganó la creencia de que el plan, la AUH, habían sido decisión de Cristina Fernández y de que Macri no tenía nada que ver. Hay un factor económico, pero no fue el único motivo. Los sectores más potentes de la economía, donde hay una visión capitalista y se produce para exportar, nos votaron. Hubo dos devaluaciones, la sequía, la pérdida del crédito privado, los requisitos del FMI, que fueron muy duros. La gestión de Dujovne, que no tuvo una actitud de flexibilidad frente al proceso político. El 40% votó esta propuesta, que está viva y ha demostrado ser una oposición importante. Se mantienen la unidad y el desafío es representar a los sectores productivos y no hacer pobrismo.

El Gobierno ha definido en esta etapa quitarles a los que más tienen para darles a los que menos tienen. Es una buena discursiva que tiene riesgos, como el malestar que se pueda incubar en la clase media, que permanentemente paga. El verdadero desafío del Gobierno es renegociar la deuda; si lo logra, después se verá su plan. Comparto que hay que evitar el default, irse del mundo es muy perjudicial

-El poder formal está en el Presidente. Sin descalificar a Santiago Cafiero, que es un joven interesante, Fernández es presidente y jefe de Gabinete. El desarrollo del Gobierno está mostrando una fuerte gravitación de la vicepresidenta: en la política exterior, sobre todo al no calificar de dictadura lo que ocurre en Venezuela. Están jugando una y una, la Argentina tiene que clarificar cuál va a ser su línea. Si la relación es con Venezuela, conectada con Irán, Cuba y Nicaragua, con Evo Morales haciendo política acá, y el Mercosur va por otro lado, estamos complicados.

-Hay que construir una oposición responsable, que critique sin obstruir, como hicieron ellos con Macri. Su figura es de gran centralidad. La construcción de un liderazgo no es fácil y su sustitución, tampoco. Hay que escuchar gobernadores radicales y a la nueva presidenta de Pro (Patricia Bullrich). Ya llegará el momento en 2023 de perfilar las candidaturas; hoy, limar y debilitar a Macri implica autoinfligirse un daño en la coalición.

Juntos por el Cambio contribuyó a la grieta. Esa construcción fue equivocada, igual que la política social. Además, construir únicamente en las redes sociales, en una mirada de modernidad que aún no había llegado a la Argentina, fue un error.

Como siempre voy hacer política. En Juntos por el Cambio, desde el armado de un partido que va a confluir en la coalición, pero con mis visiones e ideas desde una centroderecha no vergonzante. Para centroizquierda y progresistas ya están el Gobierno y Cristina.

-Los radicales expresará otra visión, se dirimirá en el debate político. Aspiro a representar a muchos que callan, pero que se reflejan cuando digo que hay que cuidar el esquema migratorio, no aceptar delincuentes y priorizar la seguridad, se ven reflejados.