Pichetto ratificó sus dichos sobre la ministra de Mujeres: «Seré un dinosaurio»

Dentro del contexto del análisis del crimen de Lucio Dupuy y el rol de la ministra de de Mujeres, Ayelén Mazzina, Miguel Ángel Pichetto dio una desafortunada frase. Dijo que «el Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”. Esos dichos trajeron una ola de críticas de distintos dirigentes políticos, incluso del propio presidente Alberto Fernández.

Asimismo, tras estos dichos, Miguel Ángel Pichetto fue convocado por el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para mantener una reunión “acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos”, indicaron desde el organismo.

Sin embargo, en declaraciones radiales, Pichetto ratificó sus dichos. Expresó que «yo seré dinosaurio pero no no me arrepiento, ni le echo la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo”. En tanto, negó haber discriminado a alguien por su orientación sexual. «Nunca he hecho ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual. Creo en el derecho individual”, dijo.

«Sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina, con este Ministerio de minorías. Porque en el fondo el Ministerio de la mujer es de minorías intensas, políticas de gueto, pequeña, orientada a minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas que las desarrollen y ejerzan en libertad”, completó.

Volviendo a hacer referencia sobre el caso Lucio, dijo que considera que «no hubo manifestaciones sobre este caso terrible. Ni siquiera quiero entrar en las aristas de la violación sistemática que le realizaban la madre y la pareja de la madre. Entonces, una palabra de piedad del Ministerio de Género y Diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño”.

«Como tampoco de la muerte de la mujer policía, pero como es cana ‘no hablemos de eso’. Porque puede alterar alguna visión ideológica. Lo que digo es que hay una política de minorías, cuando hay que tener una política de mayorías. Me refería a eso, no a discriminar a la mujer”, concluyó.