Pide fiscalía neerlandesa cadena perpetua a acusados de derribar avión MH17

La Fiscalía neerlandesa solicitó este miércoles (22.12.2021) cadena perpetua para los cuatro acusados, tres rusos y un ucraniano, por el derribo del avión de origen malasio MH17. La aeronave perteneciente a Malaysia Airlines cayó en el este de Ucrania en 2014 y le costó la vida a 298 personas.

Los fiscales de los Países Bajos consideraron culpables a los cuatro acusados por cooperar con el suministro del sistema de lanzamisiles buk, de fabricación rusa, que presuntamente se utilizó para disparar contra el avión malasio cuando sobrevolaba el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, tras despegar de Ámsterdam con destino a Kuala Lampur.

Los tres rusos: Oleg Pulátov (el único que reconoce este proceso judicial con el envío de un equipo de abogados), Igor «Strelkov» Girkin y Serguéi Dubinsky, y el ucraniano Leonid Kharchenko son «totalmente responsables» de la tragedia y «tuvieron la oportunidad» de no seguir adelante con los planes, «pero eligieron no hacerlo», señala la fiscalía neerlandesa.

«La única sentencia adecuada en este caso es la pena máxima”, dijo la fiscal Manon Ridderbeks, que reprochó a los acusados «no dar ninguna explicación y tratar de ocultar los verdaderos hechos” rechazando acudir para declarar y defenderse ante la Justicia neerlandesa en el primer y único juicio que se ha celebrado hasta ahora por la tragedia del MH17.

Los acusados tenían cargos clave en los grupos rebeldes prorrusos que luchan en el este de Ucrania, pero el hecho de que esa tragedia se haya producido en el contexto de un conflicto armado no supone una reducción de la gravedad de los crímenes, y «los sospechosos eran ciudadanos comunes que no tenían permiso para cometer ningún tipo de violencia”

El fiscal Thijs Berger, que leyó la mayor parte de los alegatos finales este miércoles (22.12.2021) ante los jueces del tribunal de máxima seguridad de Schiphol, recordó que «los sospechosos han utilizado una violencia totalmente destructiva” y que esta también estuvo «planificada con antelación” y eran «indiferentes” hacia las consecuencias de esa tragedia. Además, subrayó que las víctimas «no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir” al derribo y los familiares de todos ellos «han quedado marcados o incluso destruidos” por esa tragedia, puesto que «el MH17 ha supuesto un antes y un después en sus vidas”.

Se cree que los sospechosos se encuentran todos en Rusia, país que ha negado siempre cualquier vinculación con el derribo del MH17 y ha rechazado extraditar a los acusados porque tampoco reconoce este proceso judicial que comenzó en marzo de 2019 y las sesiones se retomarán el próximo 7 de marzo con los argumentos de la defensa. La sentencia final se espera que llegue a finales de 2022.