Piden abrir las internas para dirimir autoridades en el PJ bonaerense

Pero no todo es tan fácil. El intendente de Esteban Echeverría ya avisó que no se baja de la pelea y tiene ganas de comandar un movimiento interno para lograr una representación que no responda a La Cámpora en cada uno de los distritos. Y, según pudo averiguar este medio, hay referentes municipales con ganas de jugar.

“Nosotros acompañamos el proceso de elección de Máximo. Y lo sostenemos. Pero los que están en la diaria de los municipios somos nosotros. Y esa es una puja que se tiene que dar. De la misma manera que el presidente dijo que para las próximas elecciones se van a dirimir los candidatos en internas, para adentro del partido hay que comunicar lo mismo. No podemos seguir generando que los afiliados se enojen con las decisiones de arriba”, le dice a este diario un diputado bonaerense que aspira a quedar al frente de PJ de su ciudad.

Con este marco, lo que se sabe es que candidatos por distritos sobran. Y que son muchos los que quieren salir a poner la cara en plan también de posicionarse rumbo a una elección comunal para 2023. Lo cierto es que tras la baja de listas de julio pasada para competir en las PASO, un sector del PJ aún sigue enojado con el accionar. Y responsabilizan a Máximo.

“Máximo es un líder de consensos. Lo viene demostrando desde hace tiempo. Y su intención es volver a poner al PJ provincial en funciones para dejar de ser un partido de que se junta para elegir candidatos. Está claro que es con todos adentro”, sostiene un dirigente camporista en diálogo con Ámbito.

Dentro de las diferentes internas que pueden aparecer como parte del camino hacia la conducción local hay algo que, según pudo corroborar este medio, ya está asegurado. Y es que los referentes peronistas de Juntos no participarán en las internas.

Así lo dejaron claro Diego Kravetz y Guillermo Viñuales en declaraciones recientes. “Hay dirigentes del PJ que están en nuestro esquema y que históricamente tuvieron su participación. Pero como plan estratégico nuestro, no”, aseguró el jefe de Gabinete de Lanús. Mientras que la ex mano derecha de Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, manifestó: “No tenemos intención de participar en una interna”. La misma situación se daría en San Miguel, donde la injerencia de Joaquín De la Torre es muy alta.