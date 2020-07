Piden anular la personería gremial otorgada por Triaca a la AGC

Con una presentación ante el ministerio de Trabajo de la Nación, la Unión Informática (UI) planteó la “nulidad absoluta” de la personería gremial otorgada por el exsecretario de Trabajo, Jorge Triaca, a la Asociación Gremial de Computación (AGC).

El pedido fue realizado por el secretario general de la UI, Ignacio Lonzieme, al denunciar que la AGC carece de representación de afiliados cotizantes en el universo que pretende representar, la industria informática de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Según aseguró en la presentación, el procedimiento por el cual Triaca validó la personería gremial no respetó “los más elementales principios de bilatelaridad, debido proceso y derecho de defensa” que deben imperar en este tipo de trámites.

En aquel momento, noviembre de 2018, el exfuncionario argumentó que fue otorgada al no existir ninguna entidad con personería gremial que agrupe específicamente al personal solicitado. Este punto será cuestionado por Lonzieme.

Datos: La personería fue otorgada el 29 de noviembre de 2018. Triaca ya había renunciado a su cargo el 14 de ese mes y su último día como funcionario fue el viernes 30.

Pero más allá de esos detalles, Lonzieme cuestiona supuestas graves irregularidades procedimentales cometidas por los funcionarios de turno que provocaron -según denunció- serios perjuicios a la UI, a quien no se permitió ejercer derecho de defensa.

“Arbitrarias, discriminatorios e ilegítimas”

Así calificó el titular de la Unión Informática a las decisiones administrativas que llevaron al otorgamiento de la personería gremial a la AGC. Amplió: “La AGC no se acerca ni mínimamente a acreditar el 20% de la actividad informática (pretendida) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, requeridos por el Art. 25 de la Ley de Asociaciones Sindicales”.

“AGC no sólo ha transitado un procedimiento carente de las más mínimas garantías de bilateralidad (…) sino que tampoco el ministerio de Trabajo ha garantizado el principio de bilateralidad durante la determinación del universo a representar, en base al cual se calculará el 20% de cotizantes”, argumentó.

Y añadió: “Si bien nuestra entidad no encuadra en la categoría de asociación sindical con “personería gremial preexistente”, V.S. no podrá dejar de apreciar la palmaria “discriminación” que hemos padecido en relación al nuestro trámite de solicitud de personería gremial. Dado que si para el ministerio de Trabajo se da la poco usual circunstancia (la cual compartimos por tratarse de una nueva actividad) de que no existir “…ninguna entidad con personería gremial que agrupe específicamente…” a los trabajadores informática, o que pudiera superponerse en algún ámbito con la misma, debería haber permitido cotejar a todas las que se encontraren en iguales circunstancias de petición de personería gremial”.

Es que la Unión Informática cuenta con cuatro pedidos de personería gremial ante la cartera laboral. El primero data del 13 de agosto de 2015 y los siguientes, fechados de mayo de 2019. Ninguno siquiera evaluado durante la gestión macrista.

Lo llamativo del otorgamiento a la AGC es la aceleración inusitada horas antes de la partida de Triaca, teniendo en cuenta que el petitorio de personería se había iniciado en ¡1995! con un expediente inactivo y sin crecimiento en representación real de la organización.

“Posiblemente su pertenencia a las entonces “62 Organizaciones Sindicales Macristas” le hayan permitido impulsar políticamente las actuaciones que desde el punto de vista jurídico jamás podrían haber avanzado exitosamente”, señaló Lonzieme al referirse al “escandaloso” y “fraudulento” expediente de personería de la AGC.

En una extensa presentación dirigida al ministro Claudio Moroni, la Unión Informática presentó pruebas que acompañan su reclamo y solicitó la nulidad y/o ineficacia jurídica del procedimiento que determinó la personería gremial de la AGC.

La UI pidió la nulidad de la personería gremial de la AGC by Mundo Gremial on Scribd