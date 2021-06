Piden informes al Gobierno porteño sobre la situación de enfermeros del Hospital Durand – Télam

Muios solicit al Poder Ejecutivo que informe la cantidad de personal de enfermera asignado al Hospital Durand desde 2020 hasta la actualidad

La legisladora portea del Frente de Todos Mara Rosa Muios present este martes un pedido de informes al gobierno de Horacio Rodrguez Larreta sobre la situacin del personal de enfermera en el Hospital Durand, tras la renuncia de 50 profesionales, y pidi al Ejecutivo que “garantice las condiciones de trabajo dignas a los enfermeros y enfermeras”.

“A travs de diferentes medios de comunicacin nos enteramos de la renuncia simultnea de 50 enfermeros y enfermeras del Durand. Es muy doloroso repasar los motivos que los habran llevado a tomar esa decisin”, consider Muios al fundamentar su peticin.

En ese sentido, precis, como parte de las razones, “que el Gobierno de la Ciudad no les brinda la ropa de trabajo adecuada, no les otorga ningn tipo de plus salarial por insalubridad en el desempeo de sus funciones; no los reconoce dentro de la Carrera Profesional; y les es muy difcil vivir con un sueldo que ronda los 44 mil pesos”.

“El Gobierno de la Ciudad no les brinda la ropa de trabajo adecuada, no les otorga ningn tipo de plus salarial por insalubridad” destac la legisladora entre otros tems.

Por tal motivo, la legisladora del Frente de Todos solicit al Poder Ejecutivo que informe la cantidad de personal de enfermera asignado al Hospital Durand desde 2020 hasta la actualidad, as como las fechas en que se entreg ropa de trabajo al personal de enfermera a partir de la pandemia del Covid-19.

Qu dice el pedido de informes

En su iniciativa, Muios indaga tambin “si el personal de enfermera cobra algn plus o incentivo salarial por insalubridad, si viene realizando mdulos durante la pandemia y qu cantidad de horas realizan, cul es el sueldo aproximado que percibe el personal de enfermera y si el Gobierno de la Ciudad les brind algn tipo de incentivo o compensacin por el esfuerzo realizado; y si se han producido renuncias del personal de enfermera durante la pandemia”.

“En 2018 la Ciudad sancion la ley 6035 de Profesionales de la Salud, que excluy a las enfermeras y los enfermeros. Su inclusin en la normativa es un reclamo que consideramos genuino””

“Los enfermeros y las enfermeras hacen un trabajo indispensable. Son los que estn en la primera lnea de contacto con el Covid-19, adems de atender pacientes internados con otras patologas. La Ciudad debe redoblar los esfuerzos para que los profesionales de la salud estn bien remunerados y as evitar la prdida de un recurso humano tan importante, que se ha formado y capacitado para dar pelea a la pandemia desde el sistema pblico de Salud”, sostuvo la vicepresidenta segunda de la Legislatura.

Por ltimo, Muios record que “en 2018 la Ciudad sancion la ley 6035 de Profesionales de la Salud, que excluy a las enfermeras y los enfermeros. Su inclusin en la normativa es un reclamo que consideramos genuino, merecen ser reconocidos por la tarea que desempean. Por eso, hay varios proyectos presentados en esta Legislatura para que sean incorporados en la Carrera, pero an no han sido tratados por falta de voluntad del bloque oficialista”.