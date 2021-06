Piden informes sobre estado de aprobación de la vacuna Janssen en Argentina – NCN

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco presentó junto a un grupo de senadores un pedido de informes para que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la vacuna JANSSEN COVID 19 informe el estado del proceso de aprobación de la misma y los motivos por los cuáles aún no fue aprobada.

El proyecto fue acompañado por los senadores: Luis Naidenoff; Silvia Elías de Pérez; Víctor Zimmermann; Pedro Braillard Poccard; Mario Fiad; Laura Rodríguez Machado; Guadalupe Tagliaferri; Stella Maris Olalla; María Belén Tapia; Silvia del Rosario Giacoppo; Pamela Verasay; Claudio Poggi y Eduardo Costa.

Para el senador Blanco «Aquí hay una clara intención de favorecer a determinado eje geopolítico en detrimento de otro y, consecuentemente, de la salud de millones de argentinos. Es cuando menos raro que se el gobierno nacional le de aprobación express a vacunas rusas y chinas mientras se cajonean los trámites de vacunas ya universalmente reconocidas por su confiabilidad y eficacia«.

"El 10 de Junio fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1671 del Ministerio de Salud que da cuenta que ha celebrado un convenio de suministro con el objeto de adquirir la vacuna denominada CONVIDECIA (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology) y la autoriza con carácter de emergencia. Informa que según la documentación provista se indica que la vacuna posee autorización de comercialización condicional emitida por la autoridad sanitaria de la República Popular China. Dicha vacuna no cuenta con la aprobación ni de la OMS, ni de la EMA ni la FDA".

«Ahora bien, desde el 4 de diciembre del 2020 se encuentra en fase de análisis por el ente regulador la vacuna de JANSSEN COVID 19 que desarrolla el laboratorio Johnson & Johnson, cabe destacar que se realizó parte de su ensayo de fase 3 en el país y es una vacuna monodosis. El protocolo fue aprobado por la ANMAT el 13 de agosto pasado«.

"La vacuna de Johnson & Johnson fue aprobada en Estados Unidos, por la FDA, el 27 de febrero; por la Unión Europea, el 11 de marzo; y por la Organización Mundial de la Salud, el 12 de marzo. Es utilizada en Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Holanda, España, Sudáfrica y Estados Unidos."

«Por tanto, no se entiende el criterio de tener pendiente la autorización de esta vacuna y dársela de manera «express» a CANSINO. Es por eso que solicitamos información al Poder Ejecutivo Nacional para que se esclarezca esta situación de manera urgente«, finalizó el Senador Blanco.