Piden juicio político para una jueza que firmó la libertad condicional de un represor

Los que conocieron a Juan Carlos Rolón dicen que no dejó delito por cometer en la ESMA / Foto: AFP.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 con sede en CABA ordenó este miércoles la liberación del exmarino Juan Carlos Rolón, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por considerar que cumplió en prisión el tiempo necesario que le permite acceder a la libertad condicional.

Para Pablo Llonto, abogado de víctimas de la causa ESMA, la decisión fue ilegal y amerita un pedido de juicio político. «Es una decisión en la que tiene mucho que ver una de las juezas firmantes, Adriana Palliotti, es ilegal porque no han cumplido con la ley 27.372, tienen que escuchar a las víctimas y tienen que hacerlo previamente a tomar una decisión de libertad y acá no lo han hecho. Esta jueza viene con muchas decisiones a favor de los genocidas, se dan condiciones objetivas pata pedir su juicio político», afirmó a Télam.

Quién es Rolón

«Abusador, golpeador, torturador, asesino de compañeros y compañeras, no hubo delito que no cometiera.Juan Carlos Rolón era un poco la síntesis del terrorismo de Estado y pensar que este tipo está en libertad me preocupa no sólo como argentino, sobreviviente. Me preocupa que por mis hijos y pos mis nietos que un genocida ante con nosotros por las calles. Y me preocupa esta inmunidad de un tipo que está condenado a prisión perpetua. Es un agravio a los compañeros desaparecidos», dijo a Télam Carlos Muñoz, sobreviviente de la ESMA.

Graciela Lois, cofundadora de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, también se mostró indignada con el fallo: «Parece que esta justicia tiene premios para los que mantuvieron el silencio y a los nuestros los apremiaban por hablar».

Repudios

Víctor Basterra. a modo colectivo y particular: «La Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes de la ESMA repudia enérgicamente el fallo del Tribunal Oral Federal 5, que concede la libertad ambulatoria al genocida Juan Carlos Rolón, exJefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, torturador feroz y partícipe necesario en el asesinato, a través de la metodología de los ´vuelos de la muerte´, de cientos de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en la ESMA».

Mónica Cozzi, sobreviviente de la ESMA: «Repudio profundamente la liberación de Rolón que ya gozaba del régimen de privilegio por cumplir prisión domiciliaria. Creo que el único perdón posible el que dieran las víctimas que ya no pueden darlo. El único lugar para un genocida es la cárcel común donde deben permanecer hasta el fin de sus días».

Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA: «En general hay un proceso que se está dando respecto de las excarcelaciones y domiciliarias que preocupan por su falta de sentido».

Ana Testa, sobreviviente de la ESMA: «Así como en pleno macrismo fue importantísimo el tema del 2 por 1 uno, tengo la sensación de que está pasando algo parecido, a cuenta gotas. Es espantoso pensar que nos vamos a poder cruzar a este tipo en un bar. Hay que empujar socialmente una movilización para que estas cosas no pasen de largo».

Daniel Cabezas, hijo de Thelma Jara de Cabezas, detenida mientras buscaba a su hijo Gustavo (desaparecido) y obligada a posar en una falsa entrevista en la Revista Para Ti como parte de campaña de prensa de la Junta Militar: «Esperemos q la Fiscalía y la querella logren que le nieguen la excarcelacion a Juan C. Rolon, oficial de inteligencia, torturador, asesino y ladrón. Apropiador de los bienes de lxs secuestradxs. ´Instructor´ en técnicas represivas de muchos militares en centroamerica».

El colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia repudió la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) Número 5 de concederle la libertad condicional al represor de la ESMA y oficial de la Armada Juan Carlos Rolón, y afirmaron que «el único lugar para un genocida es la cárcel común».

El fallo de la polémica

El TOF accedió al pedido de la defensa particular de Rolón de que «se disponga la excarcelación bajo caución juratoria en términos de libertad condicional del nombrado, ello por haber cumplido en detención un tiempo que de eventualmente confirmarse la condena impuesta, le permitiría acceder a la libertad condicional, conforme la normativa vigente al momento de los hechos», indicó el tribunal en su fallo.

La Fiscalía y la querella consideraron en cambio que correspondía «denegar la excarcelación que fuera solicitada».

Los jueces Fernando Canero y Adriana Palliotti recordaron que Rolón fue absuelto en dos causas en las que se dispuso su libertad, pero «no se hizo efectiva por encontrarse detenido en la «Causa ESMA Unificada», en la que recibió perpetua por secuestros, torturas y homicidio, junto a otros represores de la dictadura.

El TOF aclaró que Rolón no está en cárcel sino con detención domiciliaria, pero «ha cumplido estrictamente con las pautas y obligaciones establecidas» al acceder a ese beneficio, según dice el fallo al que accedió Télam.

En cuanto a la caución, los jueces señalaron que «consideramos suficiente su compromiso juramentado, toda vez que Juan Carlos Rolón se ha mantenido sujeto a derecho, cumpliendo fielmente con las obligaciones oportunamente impuestas».

Asimismo, resolvieron que Rolón deberá «abstenerse de concurrir a cualquier espacio o acto público, en particular aquellos relacionados con el gobierno de facto de 1976-1983» y la «prohibición de salida del país», así como mantenerlo «dentro del Programa de Asistencia a Personas bajo vigilancia electrónica».

No es un caso aislado

Las asociaciones de derechos humanos están manteniendo reuniones ante lo que consideran una avanzada de la Justicia a cuenta gotas para ir excarcelando y brindando prisiones domiciliarias a los genocidas sin que lo ameriten cuestiones de salud, sino la ideología.

Se trata de una técnica distinta a la del fallo del 2×1, en pleno macrismo, cuando la sociedad salió a la calle decir «hasta acá» y tuvieron que retroceder.