Piden la indagatoria por robo a un senador puntano y ex gremialista acusado de violencia de género

La fiscal de la ciudad puntana de Villa Mercedes Daniela Torres llamó a declaración indagatoria y pidió el desafuero del senador provincial Ariel Rosendo por «robo doblemente calificado, desobediencia a una restricción perimetral y violación de medidas contra epidemias», informaron fuentes judiciales.

Torres se basó en las declaraciones del secretario general del Smata local, Juan Piturra, quien denunció que Rosendo -anterior titular del sindicato- sustrajo pertenencias con violencia en una propiedad del gremio donde habita su ex pareja, en Italia 426 de Villa Mercedes.

Rosendo fue acusado de violar el 18 de mayo último una orden de restricción al entrar por la fuerza al local del sindicato, organización en la que el legislador fue titular hasta mediados de 2019, cuando fue desplazado por la conducción nacional del gremio tras detectar irregularidades y denunciar robo de muebles y electrodomésticos.

En la propiedad reside una ex pareja del senador, Ivana Massimino, luego de separarse del legislador y denunciarlo por violencia de género.

En tanto, el Senado provincial aprobó el martes último por unanimidad un pedido de licencia por 30 días con goce de haberes para Rosendo.

Según el expediente, en las actuaciones policiales se dejó constancia de que la entrada del lugar «había sido violentada y forzada«.

El hecho provocó el repudio de militantes feministas de San Luis que se manifestaron públicamente contra el «silencio de las senadoras y funcionarias del gobierno provincial«.

A los repudios se sumó el senador nacional de Juntos por el Cambio Claudio Poggi, quien criticó que el gobierno provincial no se haya pronunciado sobre la cuestión, y afirmó que «hay un silencio cómplice» de los funcionarios del Ejecutivo.

La jefa del mayoritario bloque oficialista Frente Unidad Justicialista al que pertenece el acusado, Mabel Leyes, afirmó en declaraciones a los medios que «se trata de un hecho de índole privada y por eso no le corresponde a los senadores opinar«.

Rosendo, acompañado por más personas, entró a la sede de Smata rompiendo con un hacha la puerta de ingreso y violando la restricción perimetral que se había dictado en favor de su ex pareja.

El senador tiene varias acusaciones de su mujer por violencia de género, también de una ex empleada por acoso sexual, y de comerciantes de Villa Mercedes que lo denunciaron en 2018 por aprietes a un sector que no adhería a un paro contra el ex presidente Macri, denuncias sin resolución judicial por el momento.