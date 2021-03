Piden que se tome testimonio al Presidente y al fiscal De Vedia por las presiones a Indalo

El empresario Fabin de Sousa pidi que el presidente y el fiscal de la Seguridad Social declaren como testigos.

El empresario Fabin de Sousa pidi que el presidente Alberto Fernndez y el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia declaren como testigos en la causa en la que se investigan las supuestas presiones y el hostigamiento del Gobierno de Cambiemos y su mesa judicial contra el Grupo Indalo y sus accionistas.

La requisitoria fue formulada esta tarde por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, representantes del empresario querellante, ante la jueza Mara Romilda Servini, luego de que el fin de semana tanto el fiscal De Vedia como el primer mandatario hicieran declaraciones pblicas en las que mostraron conocimiento de cmo funcion la mesa judicial y como fueron las supuestas operaciones judiciales contra Indalo.

“A travs de publicaciones periodsticas tomamos conocimiento de gravsimos episodios que guardan relacin directa e inmediata con los hechos delictivos investigados en este proceso y, de manera particular, con las conductas ilcitas atribuidas al imputado Fabin Rodrguez Simn”, sostuvieron los abogados en el escrito al que accedi Tlam.

Una de las notas referidas fue la publicada por la periodista Alejandra Danda –de quien tambin pidieron el testimonio- en el portal de Internet Cohete a la Luna bajo el ttulo “Los miserables”, en el que relat cmo haba sido la operacin para remover a Alejandra Gils Carb de la Procuracin General de la Nacin, en la cual Rodrguez Simn haba jugado un rol importante.

En ese artculo, el fiscal De Vedia cont que por su relacin laboral con Gils Carb y su conocimiento familiar de Rodrguez Simn haba intentado frenar lo que consider una “persecucin” contra la entonces cabeza del Ministerio Pblico Fiscal.

Segn el relato del fiscal, le pregunt a Rodrguez Simn si podra acabarse “la persecucin” y el referente judicial macrista le respondi que eso ocurrira si le traa la renuncia y que, de lo contrario, la meteran presa a ella y a sus hijas.

En tanto, a la hora de solicitar el testimonio del Presidente de la Nacin, los abogados citaron una entrevista radial que el mandatario otorg en la maana del ltimo domingo en la que, al ser preguntado por la persecucin desatada en contra de la Dra. Gils Carb, expuso: “Lo fui a ver a (el juez, Julin) Ercolini, que haba sido mi alumno y le dije lo que me pareca. Que no haba delito. Y Ercolini se agarr la cabeza y me dijo: ‘s, pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla'”.

“Los hechos aqu relatados revisten una enorme relevancia a los fines de esta investigacin, toda vez que el Dr. Ercolini es, precisamente, el juez que dispuso el procesamiento y la prisin preventiva de (Cristbal) Lpez y De Sousa, siendo esto uno de los hechos que integran el objeto procesal de esta causa (cfr. resolucin del 29/10/2020, entre otras)”, sostuvieron los abogados.

“La arbitraria detencin de nuestro representado y su socio fue ordenada, justamente, mientras el juez Ercolini reciba presiones del anterior gobierno para dictar el procesamiento de la Dra. Gils Carb, por lo cual deber evaluarse si el procesamiento y la prisin preventiva de Lpez y De Sousa tambin obedecieron a la influencia de la Mesa judicial de Mauricio Macri, quien pblicamente reclamaba la detencin de los nombrados”, plantearon.