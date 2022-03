Pidieron confiscar propiedades de oligarcas rusos para refugiar ucranianos

Los diputados del partido británico Liberal Demócratas (Lib Dems) exigieron este jueves al Gobierno de Boris Johnson que las propiedades de los oligarcas rusos vinculados al presidente Vladimir Putin en el Reino Unido sean confiscadas y utilizadas para albergar a los refugiados ucranianos.

En una carta enviada a la ministra del Interior Priti Patel, el portavoz de asuntos internos del partido, Alistair Carmichael, le dijo a la funcionaria que es «hora de congelar estos activos y darles un buen uso», al afirmar que esto también ayudaría a mantener a los refugiados ucranianos fuera de los hoteles u otros alojamientos inadecuados.

«Es hora de sancionarlos a todos, y congelar sus activos, incluyendo cualquier propiedad que posean en el Reino Unido», indicó en la carta.

Aseguró que «durante demasiado tiempo», los aliados de Putin usaron a Londres «como su patio de juegos, comprando propiedades de lujo como una forma de lavar su dinero sucio».

«Gran parte de esas propiedades están actualmente vacías, mientras que las familias ucranianas huyen desesperadamente de su tierra natal en busca de un lugar seguro para vivir», subrayó.

Según el diario Times de Londres, se estima que el número de propiedades británicas en manos de magnates rusos llegó a 1.127 en agosto de 2021, según los datos publicados por el Registro de la Propiedad, un aumento del 1200% desde 2010.

El Partido Laborista y los Liberal Demócratas están exigiendo un plan integral para traer a los refugiados ucranianos al Reino Unido, pero el Gobierno hasta ahora sólo autorizó el ingreso de 200.000 personas que tuvieran parientes viviendo en el Reino Unido.

