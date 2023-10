pidieron una investigación internacional por la hospitalización de una adolescente

ONGs defensoras de los derechos humanos exigieron este jueves una investigación internacional tras la hospitalización en Irán de una adolescente que se encuentra en coma luego de un supuesto altercado con la Policía de la Moral por no llevar puesto el velo islámico, de uso obligatorio en el país, y denunciaron que la madre de la joven y una periodista habían sido detenidas.

La ONG Iran Human Rights (IHR) denunció que Armita Geravand, de 16 años, está internada en grave estado en un hospital de la capital iraní, Teherán, luego de tener un «enfrentamiento violento» con miembros de esa fuerza de seguridad, que se encarga de vigilar el cumplimiento del estricto código de vestimenta iraní.

Según el comunicado de IHR, los padres de Armita fueron «obligados» a dar declaraciones a medios oficiales y a repetir la versión policial de que la joven había «colapsado por un cuadro de baja presión» el domingo pasado en un vagón de un tren.

La ONG Hengaw, por su parte, agregó que la adolescente originaria de la ciudad oriental de Kermanshah, mayoritariamente kurda, pero que reside en Teherán, es atendida en el hospital Fajr, en una unidad bajo altas medidas de seguridad.

La televisión privada Iran International TV informó que Shahin Ahmadi, madre de la joven, había sido detenida por las fuerzas de seguridad cerca del hospital y llevada a un lugar desconocido, replicó la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con el canal, la madre de la joven fue detenida tras protestar contra las restricciones de visitas al hospital.

La ONG IHR, que tiene su sede central en Nueva York, también denunció que la periodista Maryam Lofti, del diario iraní Shargh, había sido detenida para «evitar que informe adecuadamente sobre las heridas de Armita».

La muerte en extrañas circunstancias de Mahsa Amini, encarcelada por la misma «infracción», provocó muchas protestas de mujeres / Foto: AFP.

La organización dijo que era «crucial» que haya una «investigación independiente», ya que lo que sucedió luego de que Armita subiera al tren el domingo pasado es un misterio y la República Islámica tiene una «larga historia de distorsión sobre los hechos y oculta las pruebas de sus crímenes».

El director de la ONG, Mahmud Amiri-Moqadam, subrayó que las autoridades iraníes continúan su «acoso y represión contra las mujeres», a pocos días de cumplirse el primer aniversario del caso de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años que murió bajo custodia policial, lo que desató una ola inédita de protestas en el país.

En la misma línea, urgió a toda la comunidad internacional a «no tolerar este apartheid de género», a investigar seriamente el estado de salud de Armita y exigió a las autoridades que entregasen «toda la documentación y evidencia relacionada» a la misión de investigación de las Naciones Unidas.

El lunes, la agencia de prensa oficial Irna informó que la joven había perdido el conocimiento tras una caída en el tren y el titular del sistema de transporte, Masood Dorosti, negó cualquier «altercado verbal o físico» entre la adolescente «y pasajeros o empleados del vagón».

Medios iraníes difundieron un video de las cámaras de seguridad del tren que muestra cómo sacan del vagón a la adolescente, pero no qué provocó su caída, lo que generó sospechas entre varias ONGs internacionales que comenzaron a denunciar que había sido atacada por la Policía de la Moral por no usar el hiyab.

Alemania y Estados Unidos expresaron su preocupación.

«En Irán, una joven vuelve a luchar por su vida, solo porque se le veía el pelo en el metro. Es intolerable», escribió la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.

Por su parte, el enviado especial estadounidense para Irán, Abram Paley, afirmó en la misma red que Washington estaba «impactado y preocupado debido a informaciones de que la llamada policía de la moral iraní agredió» a la joven.

.@USAmbHRC underscored our concern over Iran’s chastity & hijab bill. Punishing women w/ fines, travel bans, denial of education, and health facilities violates the Vienna Declaration and Plan of Action. Human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. https://t.co/gC5cai6pQq

— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) October 4, 2023