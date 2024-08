Piera Fernández: «Desde que gobierna Milei los docentes han perdido la mitad del poder adquisitivo»

Luego de obtener media sanción en Diputados, el proyecto de financiamiento universitario será tratado este jueves en el Senado. Piera Fernández, presidenta de la FUA, explicó que la situación en las universidades es «crítica», porque además de la emergencia salarial docente y no docente, las becas estudiantiles están congeladas, las obras universitarias están frenadas y “hay una terrible crisis en el sistema científico y tecnológico nacional”. La referente universitaria destacó que la ley de financiamiento fijaría “objetivos para determinar certidumbre” frente a la decisión del Ejecutivo de «desfinanciar el sistema universitario». “Este Gobierno decide imponer y profundizar su grieta con la universidad en vez de encontrar soluciones al problema”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Piera Fernández es presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la primera cordobesa en liderar esta emblemática organización estudiantil.

Alejandro Gomel: Después de la marcha masiva en abril, parecía que el problema se había solucionado, pero no llega la plata para los docentes. ¿Cómo está la situación ahora?

La realidad es que la emergencia universitaria continúa, producto de que la movilización del 23 de abril, que organizamos junto con el Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores, el Frente Sindical de los gremios docentes y no docentes, y las representaciones estudiantiles, tenía como reclamo al Gobierno cinco puntos distintos de situaciones críticas que estaba afrontando la universidad. Uno de ellos eran los gastos de funcionamiento, que estaban congelados producto de la no votación de un presupuesto en el Congreso de la Nación, y luego la decisión de prorrogar y congelar este monto por parte del Gobierno nacional, que estaba impidiendo que las universidades siquiera lleguen a pagar las tarifas de los servicios.

Hubo un incremento del 270% en esos gastos de funcionamiento con posterioridad a la marcha, que es lo que le está permitiendo funcionar a la universidad, es decir, hoy podemos pagar la boleta de la luz. Pero ese monto solo corresponde al 10% del presupuesto de una universidad. El 90% restante es la cuestión salarial de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes.

El deterioro salarial es el más grave en 40 años, desde la vuelta de la democracia. Desde el gobierno de Javier Milei, los docentes han perdido la mitad del poder adquisitivo, es decir, pueden comprar la mitad de las cosas que el año pasado por como han perdido contra la inflación. Lo más grave es que el espacio de negociación paritaria, el espacio del diálogo con el Gobierno está roto porque este no es un Gobierno que dialoga, sino uno que impone.

Si bien la situación salarial es profundamente crítica, también tenemos los otros tres puntos restantes que siguen estando en agenda. Uno de los puntos es el de las becas estudiantiles congeladas, en un contexto con incrementos estrepitosos en el transporte, en los alquileres y en los servicios, lo que está poniendo directamente en juego el acceso y la permanencia de los estudiantes al sistema universitario. También están frenadas las obras universitarias y hay una terrible crisis en el sistema científico y tecnológico nacional, al que este Gobierno está sometiendo a la incertidumbre y el permanente recorte de las becas de investigación.

Para Piera Fernández, aunque después de la marcha estudiantil parecía que el Gobierno “había entendido” el rol de la universidad pública, el espacio de diálogo es “cada vez más complejo”.

La situación continúa siendo crítica y ese diálogo que pudimos construir post marcha, cuando parecía que el Gobierno había entendido, de alguna manera y a su forma, que la universidad pública era un bien para toda la comunidad argentina. Hoy se dió marcha atrás y ese espacio de diálogo está cada vez más complejo. Este Gobierno decide imponer y profundizar su grieta con la universidad en vez de encontrar soluciones al problema.

Elizabeth Peger: El día jueves está votada una preferencia en el Senado para discutir y votar la garantía del presupuesto universitario. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué posibilidades hay para que nuevamente la comunidad universitaria vuelva a una movilización?

Las expectativas en el Congreso son todas. Desde la comunidad universitaria le estamos pidiendo al Congreso que cumpla ese rol que el Ejecutivo no está cumpliendo, que es el de garantizar el verdadero funcionamiento de la universidad. El Gobierno nacional está obligando a que los docentes o no docentes que no llegan a fin de mes tengan que salir a buscar otro laburo o a tener trabajos en simultáneo. Eso perjudica directamente a las actividades esenciales de investigación y a la calidad académica de la clase.

Si no logramos construir un consenso de que los salarios de los docentes son y deben ser una prioridad para el Gobierno, al menos necesitamos que el Congreso lo haga y creemos, por lo que sucedió en Diputados, que deberá replicarse el acuerdo entre los distintos partidos en el Senado. Aprovecho para pedirle a todos los senadores y las senadoras que nos acompañen porque necesitamos esta ley para garantizar previsibilidad.

Ahora bien, hemos advertido que si los senadores nos acompañan pero el Presidente define vetar esta ley, es inminente que la comunidad universitaria va a tener que volver a salir a la calle porque va a estar pasando por encima la decisión de un Congreso de la Nación que también fue elegido popularmente.

EP: ¿Cómo se está desarrollando hoy la actividad en las universidades? ¿Se va a poder cumplir con el cuatrimestre?

Lo primero que tuvimos fue un paro de no inicio de cuatrimestre en todas las universidades del país, con algunas características diferenciadas en términos de la cantidad de días y la semana siguiente hubo un nuevo paro de 48h. Esta semana se reúne el Consejo Interuniversitario Nacional en la ciudad de La Plata, donde esperamos tener algunas definiciones conjuntas como sistema universitario.

También son permanentes las jornadas de visibilización en las universidades. Cualquiera que hoy transita una universidad va a ver que hay carteles comentando la situación y programas de radios abiertas. El pasado miércoles, desde la Federación Universitaria Argentina, realizamos un programa de stream en la puerta del Congreso para pedirles a los senadores y a las senadoras que acompañen esta ley.

La realidad es que la situación es muy compleja. Todos queremos estar adentro de las aulas y poder tener continuidad en el segundo cuatrimestre. Sobre todo, los universitarios necesitamos continuar nuestros trayectos académicos. Un contexto de emergencia como este, producto de una decisión del Gobierno, está perjudicando nuestra posibilidad de continuar nuestras clases y rendir nuestros exámenes. Si no hay fondos para las becas estudiantiles, el Presidente está poniendo en jaque el acceso y la permanencia de los estudiantes a la universidad.

Claudio Mardones: Como presidenta del organismo de representación estudiantil más importante de nuestro país y como integrante de la Franja Morada, ¿qué está pasando dentro de tu partido? ¿Temen que la discusión del presupuesto universitario quede subsumida al presupuesto 2025? ¿Cómo quedaría el radicalismo frente a esta situación?

Hoy también se está discutiendo el presupuesto 2025, pero ese también es el problema que tenemos por el cual necesitamos esta ley de financiamiento universitario. Si discutimos el presupuesto 2025 cuando la base sobre la que estamos hablando es un presupuesto que fue aprobado en septiembre de 2022, que es el que tenemos hoy, estamos discutiendo con una base extremadamente baja. La discusión es muy compleja de dar si no tenemos en cuenta que en el medio han pasado tres años donde la inflación es el gran problema que tenemos. Así como afecta nuestros bolsillos o el de nuestras familias, también afecta a la universidad.

Necesitamos la ley de presupuesto universitario por tres motivos. En primer lugar, necesitamos una solución urgente sobre lo que está pasando hoy, sobre un Gobierno que ha tomado la decisión política de desfinanciar el sistema universitario. Creemos que el Congreso Nacional, en el marco de poner en valor la universidad pública, y en el marco de cumplir con un principio constitucional, que es el de la autonomía universitaria, viene a respaldar a la universidad cuando el Ejecutivo no lo hace. En el cortísimo plazo es esto.

En el largo plazo, es la posibilidad de que esa ley de financiamiento nos deje discutir con otra base el presupuesto 2025, donde no esté en riesgo el funcionamiento el año que viene y no tengamos que pasar por toda esta etapa crítica nuevamente.

El tercer punto es que es una ley que nos viene a solucionar un problema a largo plazo porque fija algunos criterios y objetivos para determinar certidumbre hacia el sistema universitario. La autonomía universitaria y el funcionamiento de la universidad pública no puede quedar subsumida a la voluntad del gobierno de turno, porque sino no estamos garantizando el principio de autonomía.

Respecto a la cuestión partidaria, quiero mencionar que durante el año electoral, a mi me convocaron al Congreso de la Nación para hablar sobre una propuesta de ley de financiamiento educativo, que había alcanzado el entonces ministro de Economía Sergio Massa, de llevar el financiamiento educativo del 6% al 8% del PBI. Cuando hablamos de las universidades, estamos hablando de menos del 1% del PBI. Eso es lo que sale la universidad.

La presidenta de la Federación Universitaria Argentina remarcó que los diputados y senadores deben “poner en valor la autonomía universitaria, la representación estudiantil y la universidad pública de la cual vienen y son hijos”.

En el Congreso dije que ese proyecto de ley traía como principio el hecho de que la educación pública era un derecho humano fundamental y que eso era un consenso en la Argentina. Está claro, y en ese momento también lo mencionó, que hay actores del sistema político para los cuales la educación pública no está siendo un consenso generalizado de que es un derecho fundamental. Eso es lo que tenemos que transformar.

Desconozco en profundidad cuál es la roca que se da en el Congreso, pero lo hemos visto desde el primer día. Como militante del radicalismo, pero como presidenta de los estudiantes de todo el país, que hay peronistas, radicales, socialistas, independientes, y hasta muchos estudiantes que votaron a este Gobierno pero salieron el 23 de abril a decir que la universidad no se toca.

Si los representantes del Congreso no entienden que esa es la demanda de los estudiantes, no están pudiendo representarnos de manera directa, incluso cuando muchos de ellos son graduados de universidades públicas. Necesitamos que haya un cambio de actitud de manera urgente. Poner en valor la autonomía universitaria, la representación estudiantil y la universidad pública de la cual vienen y son hijos, es cumplir con el mandato, y hoy, específicamente, es acompañar la ley de financiamiento universitario. Creo que hay que cumplir con el mandato sin especulaciones, sino no estamos entendiendo cómo vamos a salir de esta crisis si no es con educación pública.

