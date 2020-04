Pignanelli bancó las medidas de Alberto porque “las toma desde el corazón”

El secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, consideró “acertada” la decisión del presidente Alberto Fernández de prohibir los despidos durante un período de 60 días, y sostuvo que ante la pandemia de coronavirus el mandatario “toma las decisiones desde el corazón”.

Para Pignanelli, el Presidente “actuó rápidamente” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “porque, si no, por ahí se iban a cometer errores con los trabajadores”.

“Es una decisión acertada, la necesidad lo impone”, expresó el referente sindical en declaraciones a Télam Radio.

Si bien planteó que “a un gobierno, por lo general, se lo juzga al final del mandato”, Pignanelli afirmó que hay que quedarse “tranquilos” con el Presidente porque “las decisiones fundamentales, más allá de que las consulta con los equipos técnicos, las toma desde el corazón, tanto en salud como en economía y educación”.

“No se encerró en que la razón la tiene él, trató de rodearse de todos aquellos que quisieran aceptar el desafío del momento“, sostuvo el jefe de Smata.

Pignanelli aseguró además que no tenía “dudas” con Fernández porque “proviene de un movimiento que privilegió siempre a los laburantes”, en referencia al peronismo.

“Esto no es estar en contra del capital y los empresarios. Si no hay capital no hay trabajo, pero si no hay trabajo porque la gente se enferma y no puede laburar, no va a haber capital tampoco”, advirtió Pignanelli.

El Gobierno dispuso, a través de un DNU publicado anoche en el Boletín Oficial, la prohibición, por un período de 60 días, de “los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.