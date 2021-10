Pirelli aseguró que sus niveles de producción son superiores a 2019 y anticipó inversiones – Télam

El vicepresidente ejecutivo de Pirelli en Sudamrica, Csar Alarcn, asegur que la empresa est con niveles de produccin «superiores a los de 2019».

El vicepresidente ejecutivo de Pirelli en Sudamrica, Csar Alarcn, asegur que la empresa est con niveles de produccin «superiores a los de 2019», por lo que afirm que habr «nuevas inversiones» de la compaa en la fabricacin de neumticos, que se sumarn a los $ 1.000 millones desembolsados este ao.

«Desde lo econmico el 2021 ser mejor que 2020. Estamos con niveles de saturacin de produccin, no plenamente, pero con niveles superiores a los de 2019», subray Alarcn a Tlam, al tiempo que indic que estn «evaluando nuevas inversiones, nuevos proyectos de modernizacin de productos y de procesos productivos».

La semana pasada Pirelli inaugur la lnea de produccin de neumticos para motos en su planta de la localidad bonaerense de Merlo, que pas a ser la nica del pas en este segmento, y celebr sus 111 aos de presencia en el pas, dado que no haba podido hacerlo en 2020 cuando cumpli 110.

Los siguientes son los tramos principales de la entrevista con Tlam:

-Tlam: Cmo decidieron esta inversin?

-Csar Alarcn: A partir de una reorganizacin que la compaa hizo en Brasil, surgi la idea de aprovechar los procesos productivos que existen en Argentina, que hasta hace unos meses eran solo de autos y camiones, y favorecer la produccin de neumticos de motocicletas. Argentina tiene ventajas que tienen que ver con una presencia muy consolidada de Pirelli en el pas. Son 111 aos que celebramos y es un activo que poqusimas empresas en el mundo pueden vanagloriarse.

-T.: Por qu eligieron el segmento de motocicletas?

-C.A.: El mercado de neumticos de motocicletas, a partir de los nuevos patentamientos, es de creciente auge. Esto ocurre como consecuencia de los cambios de movilidad asociados a la pandemia. Pero no haba hasta ahora produccin de neumticos de motocicletas a nivel local. Y era una oportunidad para ofrecerla en el pas. Es una decisin planificada que comenz para satisfacer el mercado local, pero que se trasform y ahora tambin apunta a exportar a pases vecinos.

-T.: Qu nivel de produccin tienen previsto alcanzar este ao y el prximo?

-C.A.: Este es un proyecto que comenz a ser produccin en mayo de este ao. La primera fase tena previsto una capacidad de 250.000 unidades al ao. Y ya confirmamos la fase dos para el primer trimestre de 2022 en que vamos a alcanzar una capacidad mayor, de 400.000 neumticos anuales. Esta va a satisfacer el 80% de la gama de productos denominados commuting, que son las motocicletas que se usan para movilizarse y trabajar.

-T.: Esta inversin signific un incremento de personal?

-C.A.: Es un momento difcil y, no obstante, el proyecto de neumticos de motocicletas y el resto de la inversin generaron 300 empleos directos. Ahora, se estima que por cada empleo directo que generamos, se producen entre cinco y siete empleos indirectos. Lo importante es que nosotros, generando 300 empleos en los ltimos 12 meses, generamos trabajo para la biodiversidad de empresas asociadas: proveedores, distribuidores y clientes. Y la mayor parte de los proveedores son pymes y estn en el interior del pas. Ac se produce una suerte de sustentabilidad entendida como un factor econmico y social.

Pirelli inaugur la lnea de produccin de neumticos para motos en su planta de la localidad bonaerense de Merlo.

-T.: Por qu no haba hasta ahora fabricantes en el pas?

-C.A.: Actualmente en el pas existen tres fabricantes de neumticos, principalmente de autos y camionetas. No puedo responder cules son las razones estratgicas que tienen detrs del plan de negocios de cada uno de ellos. Pero en nuestro caso, tenemos en Brasil una capacidad muy significativa que justifica importar productos desde all. Hasta ahora los volmenes no justificaban industrializar localmente. Pero a partir del auge del mercado, vimos la oportunidad. Estamos muy confiados en la evolucin del parque de motocicletas y el hecho de tener una fbrica local. Vimos que tenamos la posibilidad de hacer sinergias en procesos productivos y llegar al consumidor con un producto local. Queremos aprovechar las oportunidades que hay en el proceso productivo, en el capital humano disponible y en el mercado.

-T.: Cmo termina este ao para Pirelli en Argentina?

–C.A.: Los ltimos 18 meses fueron un momento difcil para todos, tambin para nosotros a partir de un componente humano en la produccin de neumticos que es muy activo. Pero tenemos una responsabilidad, porque producimos en Argentina neumticos para ambulancias, para autos de policas. Entonces era fundamental seguir manteniendo el nivel de servicios, ms all de seguir manteniendo una industria automotriz en pie, que es una columna vertebral en la economa. No hubo falta de neumticos de autos ni de motocicletas, porque trabajamos para garantizar el nivel de servicios. Ahora, los nuevos niveles crecientes de vacunacin nos hacen ver 2022 con optimismo. Desde lo econmico el 2021 ser mejor que 2020. Estamos con niveles de saturacin de produccin, no plenamente, pero con niveles superiores a los de 2019.

-T.: Eso se traduce en la necesidad ampliar la produccin y de nuevas inversiones?

-C.A.: Estamos evaluando nuevas inversiones, nuevos proyectos de modernizacin de productos y de procesos productivos. Estamos trabajando y en contacto con el Ministerio de Desarrollo Productivo para evaluar de qu modo aprovechar las condiciones de mercado y de contexto. Y sin dudas continuamos con un plan de inversiones.