Plaini apuntó contra Macri: “Como decía Perón ‘no hay peor cosa que un bruto con inquietudes’”

En el marco de los dichos y criticas del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, referido al Peronismo, el secretario general de Canillitas, Omar Plaini, expuso que como decía Perón “no hay peor cosa que un bruto con inquietudes.”

El político militante del partido Juntos por el Cambio, manifestó en un reportaje que “hay que apuntar a que el peronismo vuelva a tener su esencia, que sea el partido de los trabajadores, hoy es el partido de los que no trabajan”.

Tras esto, fueron muchos los dirigentes identificados con el peronismo que no dudaron en responderle, pero principalmente el senador provincial y secretario general de Canillitas disparó contra Macri: “Como decía Perón ‘no hay peor cosa que un bruto con inquietudes’ o ‘yo he visto malos volverse buenos, pero no he visto nunca a un bruto volverse inteligente’ ”.

Para concluir, aseguró que “este hombre no es inteligente. Le caben las dos frases a este personaje que nos ha dejado la Argentina en una situación tremenda. Están buscando reposicionarse y no hay que hacerle el juego. Pero justo él lo dice, el domador de reposeras. Se la pasó descansando por todo el mundo. Tendría que tener un poquito de vergüenza”.