PLANES SOCIALES: ¿piso a la crisis, techo al crecimiento? | PAÍS DE BOLUDOS | PDB

En este momento en el que según casi todos los pronósticos la economía debería tener un repunte, desde sectores afines al gobierno se empiezan a preguntar si esta eficaz política para evitar el recrudecimiento de la pobreza y los estallidos sociales no termina poniéndole un techo al crecimiento y a la creación de empleo genuino.

Los planes , administrados por el Estado y por las organizaciones, no son solo una herramienta para garantizar derechos, también son la base de construcciones políticas que, en el caso del gobierno están de ambos lados del mostrador. Los roles de la CTEP, el Movimiento Evita, el MTE, el Polo Obrero, Emilio Pérsico, Juan Grabois, La Cámpora, Cristina, el Ministerio de Desarrollo Social y la política social y económica del gobierno de Alberto Fernández.

En este programa se plantea no sólo la naturaleza de los planes, su historia y su origen, sino también algunas posibles salidas para pensar cuál puede ser el rol del Estado en un escenario postpandémico: la Renta o Salario Básico Universal. Que lo disfruten!

Conducción: Fede Simonetti.

Dirección: Julián Urman

Conducción: Fede Simonetti

Guión: Fede Simonetti / Julián Urman

Colaboración en guión: Romi Scalora /Ivana Szerman / Nico Guithmann

Realización: Jota Szeps

Edición y animaciones: Juan Bautista Selva

Diseño Gráfico: La Vieja Flores

Música Original: Julián Urman

Producción: Dora Schoj

Producción Ejecutiva: Agustina Colombo

