Playas: piden apurar construcción de otros tres hospitales modulares

Pese a que la Provincia dejó claro que aquellos turistas que se contagien deberán volverá su lugar de origen, todavía quedan dudas de qué pasará con aquellos que no arribarán en autos particulares y cuáles serán los protocolos a utilizar. En ese sentido, la preocupación sigue latente en las oficinas de los municipales. Eso sí, desde el Ejecutivo Bonaerense especificaron que la creación de los tres hospitales modulares en la zona norte, centro y sur de la costa puede concretarse de ser necesario.

No es un problema más. Los distritos no cuentan con las herramientas necesarias para contener el arribo de los turistas en términos de salud. Los hospitales más importantes son los regionales. “Me parece que la Provincia ya debe ponerse a armar estos espacios porque no es algo que se pueda resolver de un día para el otro. Pero ese ni siquiera es el mayor problema, porque los espacios pueden estar, pero lo que falta es personal”, sostiene un intendente del Frente de Todos en diálogo con este medio.

Pero ¿cómo es la situación epidemiológica de cada municipio costero frente a lo que serán los primeros visitantes? En la actualidad, Mar del Plata es el distrito más complicado. Con 21.113 casos, La Feliz está tercera entre los distritos con más positivos de la Provincia. Según el último reporte son 3.219 los activos y en los últimos tres días presentó 616 afectados lo que lo convierte en el partido con más contagios recientes.

Con este marco, el ministro de Transporte Mario Meoni sostuvo que en menos de 10 días llegará el primer servicio y que esperan tener “a pleno” las frecuencias de trenes, aviones y micros para la temporada.

En una situación similar se encuentra Pinamar, que junto a Mar del Plata, son los únicos dos destinos costeros en Fase 3. La ciudad que comanda Martín Yeza es uno de los cinco partidos con más positivos cada 100 mil habitantes de toda la Provincia, con más de 4.600. Con 1244 casos, la ciudad tiene hoy 252 activos.

Diferente panorama se da en Villa Gesell. “Tenemos certeza de cómo va a ser la temporada y es un gran anuncio. Venimos trabajando en protocolos y directrices. Viendo cómo podemos recibir turismo de la mejor manera”, aseguró en las últimas horas Gustavo Barrera, alcalde local. La situación sanitaria marca sólo 305 casos desde el inicio de la pandemia, 13 de ellos en los últimos tres días.

“Por suerte ya tenemos un marco de trabajo importante. Hay cosas a definir y el tema más importante sigue siendo protocolo de la playa pública, pero podemos afirmar que está todo encaminado”, le asegura a este diario el intendente de Miramar, Sebastián Iannantuony. La ciudad balnearia presentó 39 casos en los últimos tres días, con un total de 684 positivos.

Donde las cosas están más complicadas es en el Partido de La Costa: la duplicidad de casos se da cada 10 días, la más baja de la región. Todo lo contrario a lo que ocurre en Monte Hermoso, él único municipio que se encuentra en Fase 5 y quien mejor perfilado se encuentra en materia epidemiológica de cara al verano.