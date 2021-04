Poco aire libre y altos costos, el relato de dos argentinos en cuarentena en un hotel de Londres – Télam

Los recien llegados a la isla pasan por rigurosos controles.

Bailar tango, hacer ejercicios, conectarse en las redes, ver pelculas y salir al aire libre 20 minutos dos veces por da, son algunas de las actividades que permiten a los argentinos Gloria Martyniuk y Federico Ilner sobrellevar el encierro obligatorio y costoso en un hotel del aeropuerto de Londres, ante la estricta cuarentena que deben cumplir al llegar al Reino Unido.

El temor ante las nuevas variantes de coronavirus que amenazan con reducir la eficacia de las vacunas propici el endurecimiento de las restricciones a los viajeros o residentes britnicos que lleguen a la isla.

Los viajeros procedentes de “una lista roja” de pases de riesgo, entre ellos Argentina, deben autoaislarse durante diez das en un hotel, pagando 1.750 libras esterlinas (2.400 dlares), una suma que asciende a ms de 3.200 libras esterlinas (4.426 dlares) si dan positivo por el virus, porque debern continuar la cuarentena en el lugar.

“No le deseo esta experiencia a nadie”

En diciembre pasado, Gloria Martyniuk, una enfermera argentina de 53 aos oriunda del barrio porteo de Villa Lugano, que vive desde hace 25 aos en Inglaterra y trabaja en el Wessex Nuffield Hospital, viaj a Mar del Plata a cuidar a su madre de 91 aos que se encontraba muy mal de salud y a su regreso le toc hacer la cuarentena en un hotel del aeropuerto de Heathrow en Londres.

“Cuando decid viajar, Argentina haba cerrado las fronteras al Reino Unido y cuando regres, fue el Gobierno britnico el que implement la cuarentena en los hoteles para quienes llegaran desde los pases de la lista roja”, relat la mujer en dilogo con Tlam.

Gloria Martyniuk pasa sus das de encierros entre recuerdos y el anhelo de culminar con confinamiento.

“No le deseo esta experiencia a nadie. No me gustara hacerla de nuevo. Cumplo con la cuarentena, pero no entiendo que teniendo mi casa, no pueda hacerlo all. Adems estbamos en una fila, al lado de otros pasajeros que no les tocaba aislarse en hoteles, sin ninguna separacin entre ellos y nosotros. Podramos habernos contagiado el virus all mismo. Nuestros pasaportes y documentos pasaban de mano en mano entre los funcionarios sin ningn cuidado en la higiene”, relat.

La mujer dijo que le llam la atencin que muchos de los que llegaron al mismo tiempo que ella ni siquiera hablaban ingls: “Algunos eran estudiantes, otros venan por trabajo y otros de visita. Yo pensaba que Inglaterra estaba cerrada para todo el mundo. No entiendo el criterio”.

“Cuando llegu a mi habitacin, pens que no poda quedarme all 11 das. Era un habitacin pequea con poca luz y con vistas a otras ventanas del edificio. Horrible!”, expres.

Segn Martyniuk, tuvo que insistir reiteradas veces para que la cambiaran de habitacin hasta que consigui una con vista hacia el exterior que daba a las pistas de aterrizaje de los aviones.

“Hay momentos donde estoy bien y otros donde me agarra angustia y tristeza porque yo fui a ver a mi madre enferma, no fui de vacaciones. No estoy trabajando porque estoy de licencia sin goce de sueldo en el hospital. Desde enero que no cobro”, dijo.

Para sobrellevar el encierro Martyniuk cont que va a caminar dos veces por da durante 30 minutos, lo mximo que tienen permitido salir, aunque ella dice quedarse un poco ms.

Estando afuera, tambin practica pasos de tango y se los ensea a otros pasajeros y charla con los que estn alojados en el hotel, entre ellos varios argentinos y algunos sudafricanos.

“En la habitacin, tengo la computadora, puse una foto de Tita Merello en la mesa. Otros das pongo fotos de otras personas, cambio la vista, como una forma de mantenerme mentalmente saludable. Se hace duro. El no hacer nada cuando hay muchas cosas que uno tiene que hacer es inquietante”, describi.

“Antes de partir penss cmo te dar el test, una vez aqu, hay que esperar el resultado de otro y luego a los ocho das, uno ms, es muy estresante”, expres,

Respecto a la alimentacin, dijo que “no hay muchas opciones” y que generalmente el men que le brindan es de comida india muy picante y poco saludable.

Normativas para los viajeros que llegan al Reino Unido.

El encierro, tras tres meses de vacaciones

Por su parte, Federico Ilner, un licenciado en marketing de 32 aos y oriundo de la localidad bonaerense de Martnez, cont tambin en dilogo con Tlam cmo pasa sus das durante el encierro en el hotel del aeropuerto.

“Hace una semana volv de Buenos Aires. Estuve tres meses que me sirvieron para recargar energas despus de un ao prcticamente confinado en Inglaterra. Ahora me encuentro haciendo la cuarentena en un hotel. Me quedan dos das ms. Ya me salieron negativos ambos PCR”, indic.

Para Ilner, la estada del hotel es muy cara y al igual que Martyniuk, cree que podra haberla hecho en su casa.

Federico Ilner hace el confinamiento mientras busca trabajo.

“Pero este pas la pas mal con la pandemia y con respecto a las nuevas cepas, me parece que de esta manera lo controlan mejor. De hecho, los casos bajaron muchsimo. Pero podran hacer un hbrido y que no sea tan caro el costo del hotel”, sugiri.

Segn el hombre, hace casi dos aos que vive en Londres y cuando vino la pandemia, la empresa para la que trabajaba anunci una reestructuracin y muchos perdieron el trabajo.

Mientras, segua trabajando en un restaurant, pero con la segunda ola se volvi a cerrar todo, lo que motiv su viaje a Buenos Aires.

“Llegu a mediados de 2019, tuve pocos meses de vida normal. La pandemia no tard en llegar y mucho no pude hacer, ya que al principio tena que juntar la plata trabajando para devolverle a un amigo que me prest para pagar el alquiler”, agreg.

“Tengo que admitir que le tena muy poca fe a este aislamiento. A pesar de todo lo que tuve que pagar, se me hizo bastante rpido. Por suerte me toc una habitacin agradable y se puede salir en compaa de la seguridad a caminar”, manifest.

Dijo que para pasar el tiempo duerme siesta, ve pelculas y se la pasa enviando su currculum.

“De hecho este prximo jueves tengo una entrevista, as que salgo de ac y voy directo a la empresa”, cont esperanzado.