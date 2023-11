«Podés ser neutral si viviste 20 años en Miami, pero si vivís todo los días acá, eso no existe» – NCN

Francisco Paoltroni, senador nacional electo por La Libertad Avanza, que representará a la provincia de Formosa desde el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, habló con Radio Uno y ponderó el acuerdo entre Javier Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

«Han tomado la decisión correcta para los que queremos el verdadero cambio, porque seguir con (Sergio) Massa es la inflación, es el deterioro del salario, es la inseguridad y continuar con los niveles de pobreza que han hecho estallar al país», señaló.

Dijo que «(Javier) Milei es una verdadera oportunidad histórica para cambiar el país, aparte es economista, y sabe lo que necesitamos ahora mismo resolver que es la cuestión económica, si no resolvemos este problema de raíz, es imposible saldar los otros puntos».

Luego, al ser consultado por las palabras del obispo de Formosa, Vicente Conejero, quien había llamado a votar en blanco, arremetió. «Solamente si viviste 20 años en Miami podés ser neutral, porque no te importa nada lo que pase en el país, pero si vivís acá, si ves todos los días lo que este Gobierno hace, no podés ser neutral, ya llegamos a la etapa donde hay dos modelos bien definidos, sí, muchos quisieron que sea otra u otro el candidato, pero no se pudo, ahora hay que definir si queremos más populismo, que nos está llevando a la deriva, o si queremos el verdadero cambio, por eso creo que Macri y Patricia Bullrich decidieron rápido y se tomó la mejor decisión, no podés ser tibio ahora, no podés ser neutral, tenés que jugártela».

También criticó a Fernando Carbajal, el diputado nacional por Formosa de Juntos por el Cambio, que presentó ante la Juzgado Electoral un pedido para que haya «veedores fiscales neutrales» durante la elección.

«Y esto es así, o tomás partido por uno, o por otro, o vivís hace 20 años en Miami o estás con Massa«, señaló el legislador electo.